網友用過停不了的「護髮神器」竟只163元！出自資生堂大牌當然必掃

文／C編

很多長髮女孩都需要護髮，才能讓髮絲柔順，尤其是染燙頻繁，更是需要深層修護，才不致毛躁打結、黯淡無光，護髮不一定要花大錢，許多髮品便宜又好用，例如資生堂旗下的「FINO高效滲透護髮膜」，你可能就聽過或看過，含有7種美容精華、官方紀錄是年銷售超過420萬瓶，相當驚人，購物網站「Her和她」正在特價每瓶才163元，這等低價同樣很驚人。

▲資生堂FINO高效滲透護髮膜230g（3入），原價717元、特價488元。點我購買。



資生堂的FINO高效滲透護髮膜包裝是紅色的瓶蓋、銀白色的罐子，形象早就深植人心，因為它從很早以前就已經紅透半邊天，許多染燙過後的女孩都指名用它才能讓髮絲恢復以往的柔順。

▲FINO又被譽為是護髮神器。（圖／spi_rouge IG）



盤點網路上的評價，很多人都說，「這瓶實在便宜又好用」、「之前很愛用的FINO護髮膜，因為每天洗頭的關係，一個月就用完一瓶」、「FINO護髮大推」、「頭髮染完之後又乾又柴，每天用了FINO護髮之後，髮絲終於又順又強韌。」

▲價格便宜又好用的FINO護髮霜。（圖／mimi___h7 IG）



FINO高效滲透護髮膜不只在網路上廣受好評，實際成分更是經得起考驗，蘊含7種美容精華，包括蜂王乳精華EX、海澡糖、山梨醇精華精華、大豆氨基酸複合精華等等，可以幫助髮絲潤澤修護，年度銷量超過420萬瓶，可見真的是很受到歡迎。

▲資生堂FINO高效滲透護髮膜230g（3入），原價717元、特價488元。點我購買。



「Her和她」推出資生堂FINO高效滲透護髮膜230g（3入），原價717元、特價488元，平均一瓶只要163元，比起開架通路常見的180元左右還要便宜，還沒用過的女孩趕緊下手，以免錯過就來不及了。