fb ig video ETtoday search mobile

網友用過停不了的「護髮神器」竟只163元！出自資生堂大牌當然必掃

>

文／C編

很多長髮女孩都需要護髮，才能讓髮絲柔順，尤其是染燙頻繁，更是需要深層修護，才不致毛躁打結、黯淡無光，護髮不一定要花大錢，許多髮品便宜又好用，例如資生堂旗下的「FINO高效滲透護髮膜」，你可能就聽過或看過，含有7種美容精華、官方紀錄是年銷售超過420萬瓶，相當驚人，購物網站「Her和她」正在特價每瓶才163元，這等低價同樣很驚人。

 ▲資生堂Fino髮膜 Her。（圖／Her）

▲資生堂FINO高效滲透護髮膜230g（3入），原價717元、特價488元。點我購買。

資生堂的FINO高效滲透護髮膜包裝是紅色的瓶蓋、銀白色的罐子，形象早就深植人心，因為它從很早以前就已經紅透半邊天，許多染燙過後的女孩都指名用它才能讓髮絲恢復以往的柔順。

 ▲FINO,護髮神器,護髮,保養,Her和她。（圖／IG）

▲FINO又被譽為是護髮神器。（圖／spi_rouge IG）

盤點網路上的評價，很多人都說，「這瓶實在便宜又好用」、「之前很愛用的FINO護髮膜，因為每天洗頭的關係，一個月就用完一瓶」、「FINO護髮大推」、「頭髮染完之後又乾又柴，每天用了FINO護髮之後，髮絲終於又順又強韌。」

▲FINO,護髮神器,護髮,保養,Her和她。（圖／IG） 

▲價格便宜又好用的FINO護髮霜。（圖／mimi___h7 IG）

FINO高效滲透護髮膜不只在網路上廣受好評，實際成分更是經得起考驗，蘊含7種美容精華，包括蜂王乳精華EX、海澡糖、山梨醇精華精華、大豆氨基酸複合精華等等，可以幫助髮絲潤澤修護，年度銷量超過420萬瓶，可見真的是很受到歡迎。

 ▲資生堂Fino髮膜 Her。（圖／Her）

▲資生堂FINO高效滲透護髮膜230g（3入），原價717元、特價488元。點我購買。

「Her和她」推出資生堂FINO高效滲透護髮膜230g（3入），原價717元、特價488元，平均一瓶只要163元，比起開架通路常見的180元左右還要便宜，還沒用過的女孩趕緊下手，以免錯過就來不及了。

關鍵字：

FINO, 護髮神器, 護髮, 保養, Her和她, Her, 資生堂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

打造LISA跳舞都不分岔的瀏海　超簡單5步驟，髮絲風吹都不動 俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家 過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠 包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買 50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓 女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用 最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面