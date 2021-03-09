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50歲鍾麗緹靠「美容覺」凍齡！教2分鐘快速入睡小妙招遠離失眠

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▲▼鍾麗緹教6個快速入睡小妙招。（圖／翻攝鍾麗緹ＩＧ）

▲▼鍾麗緹教6個快速入睡小妙招。（圖／翻攝鍾麗緹ＩＧ）

▲性感女神鍾麗緹步入5字頭，肌膚、身材狀態維依舊持超好。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝鍾麗緹小紅書、IG

現代人生活忙碌、壓力大，不少人都有睡眠問題，不是躺在床上失眠、難以入睡，就是容易淺眠睡不好，不僅會影響身體健康、精神，也會加速肌膚衰老。因演出《人魚傳說》裡美人魚一角而爆紅被封性感女神的鍾麗緹，身材、美貌維持超好，完全看不出今年50歲、還有3個女兒，常被粉絲敲碗凍齡秘訣的她就呼籲女生要早睡早起，多睡美容覺是很重要的，近日她更分享自己私房6招幫助快速入睡小方法，其中最簡單的甚至不用2分鐘。

▲▼鍾麗緹教6個快速入睡小妙招。（圖／翻攝小紅書）

1.「478呼吸法」

首先，好好的呼吸可以讓大腦和身體放鬆，她更提到有個呼吸方式叫做「478呼吸法」，做法是用鼻子慢慢吸氣4秒，接著屏住呼吸7秒，最後8秒用嘴巴慢慢吐出氣息，這3個動作是一組循環，花不到30秒，但做了之後整個人會感到特別放鬆，可以連續做個幾次到感覺有睡意。

2.放空冥想

可以先讓自己放空冥想一下，告訴自己「現在要放鬆，什麼都不用想」，所有的壓力、工作都先不要管，等到明天再來處理，讓自己放空，什麼都不想就對了，因為如果你一直在想，就算是想著「我要睡覺」，都反而會睡不著。

3.聽舒緩放鬆的音樂

她每個晚上睡前都會聽一些很空靈輕柔的音樂，能讓人放鬆、舒緩的音樂，加上好好呼吸和舒適柔軟的床，就會有放鬆、想睡覺的感覺。

4.用助眠的香氛蠟燭或精油

還可以在房間點香氛蠟燭，像她如果聞到一些像是薰衣草的味道，馬上就會感覺很放鬆，但她也提醒，香氛蠟燭不要點著睡覺，比較危險，建議在睡前一段時間先點，讓房間充滿可以幫助你放鬆、感到療癒的香氛味道。

如果沒有香氛蠟燭，也可以用帶有薰衣草的精油，可以滴在紙巾上嗅吸一下，可是一個可以幫助放鬆、釋放壓力的好方式。

▲▼鍾麗緹教6個快速入睡小妙招。（圖／翻攝小紅書）

5.睡前泡一下腳

她推薦睡前可以泡泡腳，大更呼「泡腳是很神奇的！」搭配藥包用40度左右的溫熱水，泡腳大約10分鐘，不僅能讓你放鬆，還可以幫助通經絡，身體有濕氣的話也可以幫助排濕氣，泡一下就能感覺特別舒服。

▲▼鍾麗緹教6個快速入睡小妙招。（圖／翻攝小紅書）

6.睡前按摩放鬆

她更建議，睡前可以做一點放鬆按摩，像是按摩後腦勺的部分能幫助進入睡眠，因為頭部有很多的神經，有時候壓力很大、工作很累或是在辦公室坐了一整天，後腦勺會很緊繃僵硬，好好按摩一下，10分鐘左右，頭部放鬆了馬上就會有睡意了。

以上6個秘訣可以依照個人情況一起做，她最後更提醒3件事，第一，晚餐要吃好，不要餓著肚子，肚子餓也會影響入睡；第二，房間內保持在攝氏20度左右的舒爽溫度，可以根據自己的情況設定一個恆定的溫度幫助入眠，但要注意溫度不要過高也不要過低；第三，想要早點睡就把手機放遠一點，睡前不要玩手機，因為手機螢幕的藍光會影響大腦，對睡眠很不好。

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關鍵字：

鍾麗緹, 女星, 失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 睡眠品質, 助眠, 改善睡眠, 秘訣, 方法, 妙招, 美容覺

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