渴望愛情戴玫瑰粉晶加持　喬治傑生古典項鍊招好人緣

▲喬治傑生編號 33 MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語系列限量訂製純銀紫水晶玫瑰粉晶鍊墜，32,000元。（圖／Georg Jensen提供）



記者陳雅韻／台北報導

預算設定在3萬元左右，在丹麥皇室精品喬治傑生（Goerg Jensen）、卡地亞（Cartier）等國際珠寶品牌均能尋得心儀之作。近日喬治傑生推出編號 33 MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語系列限量訂製純銀紫水晶玫瑰粉晶鍊墜，硫化處理的立體純銀花卉圖騰流露古典韻味，鍊墜上方鑲嵌紫水晶，下方則垂墜3枚寓意愛情的玫瑰粉晶，以優雅設計招好人緣。

▲喬治傑生Offspring 18K白金鑲鑽限定款項鍊，39,000元。



喬治傑生適合每日佩戴的摩登之選，則有以相互串列的卵形橢圓象徵「愛、和諧、傳承」的Offspring系列，以及從斯堪地納維亞的夜空與光線發想環圈內點綴單鑽的Halo系列，均由簡潔俐落的18K白金線條展現力與美。





▲喬治傑生Halo 18K白金鑲鑽限定款項鍊（左）29,700元，Halo 18K白金鑽石限定款耳環39,700元。



卡地亞由18K金、白金與玫瑰金三環構成的TRINITY系列，更是珠寶界中的經典，1924年在路易卡地亞的巧思下，象徵愛情、親情與友情的靈活三環交織成戒指，跨越將近一世紀依然熱賣，小型款的三環戒不到3萬元便能入手。

▲卡地亞TRINITY戒指小型款（左）29,900元，TRINITY項鍊44,800元。（圖／卡地亞提供）

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