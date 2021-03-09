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5大「紫色食物」讓你越吃越年輕！第4種抗老防皺還能助減肥

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▲▼5種「紫色食物」越吃越年輕。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash,pexels）

▲紫色食物含有豐富抗氧化成分，多吃能幫助延緩老化。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

食物有白色、紅色、綠色等各種顏色，但其中「紫色食物」怕老、愛漂亮的人一定要吃！而有著吸睛紫色外表的蔬菜水果，比起其他色彩蔬果含有更多的天然抗氧化成分，比如抗氧化效果好、能防止衰老的花青素，快把以下5種營養價值高、又能幫助抗老防皺的紫色食物記好，讓你越吃越年輕、吃出凍齡美肌。

▲▼5種「紫色食物」越吃越年輕。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash,pexels）

1.葡萄

葡萄富含的花青素具有強大的抗氧化、抗發炎能力，可清除自由基，延緩老化，讓肌膚更透亮、防皺，還能幫助改善過敏症狀，另外富含白藜蘆醇、類黃酮等多酚類化合物，也具有良好的抗氧化功效，可幫助保護肌膚，增強肌膚彈性。而且葡萄顏色越深，含有越多花青素與類黃酮，所以可盡量挑選紫色葡萄。

▲▼5種「紫色食物」越吃越年輕。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash,pexels）

2.茄子

茄子屬於高營養密度的食物，除了富含纖維，還含有豐富的蛋白質、維生素、鐵、鎂、鉀、葉酸等多種對人體有益成分，其紫色外皮更含有大量抗自由基的多酚類化合物與花青素，不僅抗氧化效果強，有一定的抗衰老作用，還能幫助保護腦細胞、增強毛細血管彈性，預防老化導致的記憶喪失或認知退化，是很營養健康的食物。

▲▼5種「紫色食物」越吃越年輕。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash,pexels）

3.藍莓

藍莓富含天然花青素和大量維生素C，能幫助減少膠原蛋白分解，還含有多種維生素和鞣花酸等多酚類化合物，成熟的藍苺中更有超過15種花青素成分，可幫助改善肌膚暗沉，預防肌膚老化、彈力下降，還能增強人體抵抗力，且富含高纖維、糖分也低，對養顏美容、瘦身和調節生理機能都很有幫助。

▲▼5種「紫色食物」越吃越年輕。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash,pexels）

4.桑葚

桑葚也是莓果度一種，含有豐富的花青素、維生素C及大量類黃酮物質，更含有水果較少見的維生素E，抗氧化效果好，能保護細胞不受自由基損害，滋潤肌膚、延緩衰老，且能緩解眼睛乾澀疲勞症狀、護腦益智、提升身體抵抗力，還可促進腸胃蠕動，有助減肥、降血脂、調整免疫力等多種作用，還被譽為「21世紀最佳保健水果」。

5.紫米

紫米含有豐富的膳食纖維，可預防排便不順，也更有飽足感，且紫米富含花青素、鐵、鈣、鋅、B群，不僅能幫助抗衰老、維護肌膚組織，也能預防缺鐵性貧血症，對於心血管及眼睛細微的血管，也有保健效果，非常適合女性、體虛貧血或孕婦食用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 食物, 抗老化, 抗老, 延緩老化, 防皺, 紫色食物, 美容食物

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