女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

▲現在就改正壞習慣，別讓保養白做工。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯/ Lily

你是不是也這樣，買了不少保養品，護膚步驟也都做好滿，各種努力積極變美，為何總是看不見成效？別怪自己資質差，以下5個習慣會讓你慢性毀容，現在趕快改掉還來得及！

#習慣性熬夜

每天滑滑手機、追追劇，一不小心就要天亮，這樣習慣性的熬夜對肌膚傷害很大，當睡眠不足，會刺激腎上腺素分泌，進而刺激油脂分泌，若是皮脂增生進而堵塞毛孔，粉刺和痘痘都會跟著來。有一句話很有趣：「熬最晚的夜，用最貴的霜」，這樣根本本末倒置。

#吃太多甜食

許多女生都喜歡吃甜點，吃完覺得身心都被療癒，但若是吃太多糖，產生糖化反應會破壞肌膚中的膠原、彈力蛋白，加速皺紋與斑點的生成，不只如此，還有發胖和冒痘的危機。

#翹二郎腿

不少人有翹腳的習慣，長期下來不僅會駝背、身體痠痛，嚴重更可能造成骨頭歪斜。翹腳時上方的膝蓋會向下方的膝蓋施壓，使得膝蓋呈現不自然角度，進而導致骨盆旋轉，翹腳時也會使下方腿部血液流動不暢通，也可能增加小腿靜脈曲張的機率。

#沒太陽就不防曬

紫外線無所不在，防曬一年四季都要做，為什麼美白徒勞無功，原因就是出在你並沒有天天塗防曬。做好防曬不僅能避免曬黑，更能避免曬老，導致肌膚出現細紋，斑點也會跟著變深。

#不卸妝就睡覺

很多年輕女生累了回家倒頭就睡，一次無妨，若是頻率過高則容易使肌膚加速衰老，根據研究，夜晚是身體和肌膚最佳代謝時間，若化妝品在臉上殘留，進一步堵塞臉部毛孔，臉部肌膚無法呼吸，導致肌膚越來越差，難怪塗再貴的保養品都沒效果。