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拖延症是你？「8大致命弱點」讓你效率低落　網哭：全都中

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▲▼ 工作效率低落原因。（圖／Unsplash）

▲快改掉拖延壞習慣，工作效率大大提升。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

事情總愛拖到最後一刻，每天都累到苦不堪言，若你天天這樣惡性循環，請試著檢視一下你的工作模式，過度追求完美、專注度不夠原來通通是原因。

#過度追求完美

追求完美的人除了想達到他人的期望，其實更過不了自己這關，希望每件事情都盡善盡美，導致做事太過糾結於一些細節，完全忘記什麼是效率。

▲▼ 工作效率低落原因。（圖／Unsplash）

#凡事親力親為

聰明的人懂得分工，不會把事情全攬在身上，這種人較不相信他人能力，寧可累也不想做兩次工，所以常把自己搞得焦頭爛額，所有事情都卡住。

#每天忙於工作

曾有研究顯示，若你的一天都是被工作填滿，那麼絕對和高效率無緣。這種人喜歡從早上忙到晚上，連休閒娛樂都放棄，熬夜也都少不了他，但職場運總是平平，只有賣命賣力的份。

▲▼ 工作效率低落原因。（圖／Unsplash）

#專注度不夠

這裡說的專注度是指容易被干擾，工作時常心不在焉，無法抗拒外在的誘惑，就像是本來要查資料，一不小心變成逛網拍，根本忘記該辦正事。

#習慣一心二用

總學不會將待辦事項分輕鬆緩急，總是喜歡一心二用，想是一邊開會又一邊收信件，結果什麼事情都做不好。

▲▼ 工作效率低落原因。（圖／Unsplash）

#生活秩序混亂

辦公桌總是凌亂，喜歡將東西亂仍，應該整理的電腦桌面、還沒回完的訊息和微亂的環境都讓人身心俱疲，重要時刻永遠找不到需要的東西。

#喜歡拖到最後一刻

個性消極懶散，做事喜歡拖拖拉拉，每次總喜歡把事情放在最後一刻執行，莫名享受一種熬夜的快感，總是壓線達標。

#容易自怨自艾

看待事情較為悲觀，有時候總會陷在自己的情緒中，不平、焦慮和憤怒，自怨自艾導致做事效率降低，導致無心工作，陷入一種惡性循環。

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關鍵字：

工作, 效率, 拖延

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