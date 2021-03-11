2021春夏必收限量眼影！植村秀「紅豆烤奶」、YSL粉色皮革盤太美被問翻

▲近期有不少限量眼彩盤，從配色到包裝設計都讓美妝控瘋狂。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／綜合報導

2021春夏彩妝陸續登場中，你的彩妝換季換好了嗎？近來有不少限量眼影盤登場，除了各自集結或粉嫩或鮮豔的百搭美色組合，還都擁有高顏值，光看外殼設計就讓人想帶回家！像是先前才以時尚皮革氣墊、眼影盤熱燒一波的YSL就推出超夢幻淺粉色版限量皮革彩妝盤，而每年定期推出的植村秀9色眼影盤，則是以今年最夯的烤奶茶色系推出「#紅豆烤奶」，每一色都超美又實用，都是一推出就會爆賣的夢幻眼盤。

植村秀 時尚大師9色眼影盤#紅豆烤奶



每年美妝控都在期待的植村秀時尚大師9色眼影盤，繼去年大受歡迎的櫻花盤後，今年3月再度推出春夏限量新色「#紅豆烤奶」，將各種不同色調的紅棕色集結成一盤，更加入了今年春天最夯的烤奶色，搭配不同質地，能堆疊出不同光澤感的多變妝容，可溫柔、可甜美，也能優雅仙氣或個性酷帥，隨意就能搭出各種風格，配色美到網友狂讚。

▲植村秀 時尚大師9色眼影盤 紅豆烤奶，NT$2,300。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

YSL 限量夏戀雪酪彩妝盤



有著經典馬特拉斯Ｖ型凸紋皮革設計、猶如時尚手拿包的YSL皮革彩妝盤，還沒推出前就在各大美妝版掀起討論熱潮，3月才剛上市，YSL再度推出「粉色版」限量夏戀雪酪彩妝盤，讓Ｖ型凸紋皮革換上柔和的淺粉色，彩妝盤內的色選更是猶如鮮果雪酪般鮮嫩耀眼。

限量夏戀雪酪彩妝盤在莓果色系中調入點牛奶的純白色調，包含了5種帶有沁涼感的眼影色、2個提亮色和3種腮紅色調，不論是勾勒輪廓、打亮修容都能隨心堆疊使用，拿在手上猶如時尚小包，高顏值加上高使用性讓粉絲直呼必收。

▲YSL 限量夏戀雪酪彩妝盤，NT$3,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

BYREDO 經典藏家版18色眼影盤



深受時尚人士喜愛的香氛品牌BYREDO，自從彩妝系列推出後，憑著獨特的外形和色彩設計更吸引許多美妝控目光。今年春夏更特別推出全新限量眼影盤，超有設計感的銀色鏡面外殼上有著呼應內裡豐富18種色選的人臉圖示，以霧面、珠光、金屬光等3種質地搭配6種色調，打造出從華麗古銅紅、清新紫藕色到溫柔的粉霧海軍藍等繽紛耀眼、超多變化的18色，非常適合喜歡變化妝容、大膽配色的人。

▲BYREDO 經典藏家版18色眼影盤，NT$3,270。（圖／記者張毓容攝）

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