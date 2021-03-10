fb ig video ETtoday search mobile

最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

>

▲星座 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

▲最容易晚婚的星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

想要早點遇到對的人，結婚成為不少人的共同憧憬，但適婚年齡其實沒有標準數字，有些人就在不知不覺之間成為晚婚一族，或許是擔心太急容易遇到錯的人，又或許和天生性格有關，以下就揭曉最容易晚婚的星座Top 3 ！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 摩羯座

摩羯座對於事業有一定的追求，常常把事業放在第一位，導致自己的生活成為次要，感情更是浮雲一朵，雖然心裡不急著成家，但是隨著年紀數字不斷成長，也會默默擔心自己的婚姻大事。不過愛面子的摩羯絕對會在外人眼中塑造良好交友形象，而非急著結婚的樣子，讓人都覺得摩羯不著急結婚，其實他們心裡也知道不能再等了，只是不願意表現出來。

Top 2 雙子座

雙子座根本是把感情當成一場賭注，一直等著會有對的人出現，殊不知是自己將愛情的理想型擺在太高的位置，陷入框架之內，其實根本沒有那種毫無缺點的真命天子。另一個問題就是雙子流連花花世界不肯收心，藉此渴望找到真心的人，實在難上加難，還是要及時調整自己的狀態，才有可能步入人生下一個階段。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座一直希望婚姻會是最完美的狀態，不斷追求完美的另一半，其實婚姻並沒有想像中那樣，一旦從周遭朋友間聽到婚姻破碎的故事，就會認為自己並不憧憬婚姻，也對於感情失去信心，缺少了追愛的勇氣，所以處女座容易晚婚的最大問題就是不清楚自己想要的，也不願意邁出一步，一直停留原地反而是最大冒險。

►等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

►「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ！　雙魚全是客套話、冠軍無懸念

►誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

關鍵字：

星座, 運勢, 晚婚, 婚姻, 摩羯座, 雙子座, 處女座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

「脂包肌」腿型最難瘦！舞蹈老師傳授5招運動　擺脫蘿蔔腿順便提臀

「脂包肌」腿型最難瘦！舞蹈老師傳授5招運動　擺脫蘿蔔腿順便提臀

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

這些居然是IKEA！5款「特色新品」　39元起讓家跟別人不一樣 10顆粉鑽總值近逼30億！　藏家賞CINDY CHAO設計也追保值性 激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊 5：2輕斷食瘦更多！3個月輕鬆減下9公斤不是問題 下巴痘反覆狂長？皮膚科名醫教2款「萬能祛痘水」還能消水腫 高顏值包款TOP 4！巨大蝴蝶結包背出門秒吸睛、珍奶包超Q又實用 朴信惠披白紗揮手甜笑電暈全網　下秒穿高爾夫球裝辣露「絕對領域」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面