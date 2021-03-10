最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

▲最容易晚婚的星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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想要早點遇到對的人，結婚成為不少人的共同憧憬，但適婚年齡其實沒有標準數字，有些人就在不知不覺之間成為晚婚一族，或許是擔心太急容易遇到錯的人，又或許和天生性格有關，以下就揭曉最容易晚婚的星座Top 3 ！

Top 3 摩羯座

摩羯座對於事業有一定的追求，常常把事業放在第一位，導致自己的生活成為次要，感情更是浮雲一朵，雖然心裡不急著成家，但是隨著年紀數字不斷成長，也會默默擔心自己的婚姻大事。不過愛面子的摩羯絕對會在外人眼中塑造良好交友形象，而非急著結婚的樣子，讓人都覺得摩羯不著急結婚，其實他們心裡也知道不能再等了，只是不願意表現出來。

Top 2 雙子座

雙子座根本是把感情當成一場賭注，一直等著會有對的人出現，殊不知是自己將愛情的理想型擺在太高的位置，陷入框架之內，其實根本沒有那種毫無缺點的真命天子。另一個問題就是雙子流連花花世界不肯收心，藉此渴望找到真心的人，實在難上加難，還是要及時調整自己的狀態，才有可能步入人生下一個階段。

Top 1 處女座

處女座一直希望婚姻會是最完美的狀態，不斷追求完美的另一半，其實婚姻並沒有想像中那樣，一旦從周遭朋友間聽到婚姻破碎的故事，就會認為自己並不憧憬婚姻，也對於感情失去信心，缺少了追愛的勇氣，所以處女座容易晚婚的最大問題就是不清楚自己想要的，也不願意邁出一步，一直停留原地反而是最大冒險。

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