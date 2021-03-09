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林俊傑居家檢疫穿Gucci新貨　自拍被嫌醜親回「哪裡差」

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▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑自拍居家「街拍照」，穿Off-White™ x Jordan聯名帽T搭33,000元The North Face x Gucci 聯名系列織帶印花棉質短褲。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手林俊傑於農曆新年期間返回新加坡與家人團聚，近日再度啟程，來台進行居家檢疫，頻頻po出隔離期間享用的食物，連徐若瑄都大讚菜色不錯，而熱愛時尚的他即使待在同一空間兩周也不邋遢，分享穿上Gucci新裝、Nike潮鞋的穿搭照，他表示：「誰說隔離中就不能『街拍』？」

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑從新加坡啟程時，穿56,000元的The North Face x Gucci 聯名系列織帶印花針織外套搭30,800元Interlocking G項鍊。（圖／翻攝jjlin IG）

不過這張穿搭照，被粉絲批評攝影師拍太差，立刻引來林俊傑親自回覆：「哪裡差？你說說看！」讓粉絲回神過來，原來隔離期間的時尚照，當然是林俊傑自己拍攝，讓粉絲嚇得立刻認錯讚他很帥，也有網友好奇怎會把鞋踩在地毯上，他也親自回覆：「是新鞋！」

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑po出居家檢疫第一餐，徐若瑄讚菜色不錯。（圖／翻攝jjlin IG）

林俊傑居家檢疫可不是只穿睡衣，一身行頭出自高端潮牌Off-White™ x Jordan聯名帽T，以及33,000元The North Face x Gucci 聯名系列織帶印花棉質短褲與Nike潮鞋，他近期洩露對Gucci與The North Face合作的喜愛，因為從新加坡離境時也穿此系列56,000元的織帶印花針織外套，各名家的聯名話題商品，他都沒錯過。

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關鍵字：

林俊傑, Gucci

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