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H＆M年度重磅聯名該買什麼？怎麼搶？絕美珍珠髮飾、耳環必入手

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記者王則絲／台北報導

H&M年度重磅設計師聯名系列「H&M X Simone Rocha」即將正式開賣，今天就由《ET FASHION》搶先帶大家仔細欣賞，當天開賣時才能以最快速度鎖定目標！「H&M X Simone Rocha」系列將於3月11日在台北微風松高門市獨家販售，上午7:30開始發放號碼牌，由於疫情關係本次系列台灣官網將不開放購買，無法前往門市的民眾，則可以透過國外官網，或是天貓H&M官方旗艦店訂購。

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲「H&M X Simone Rocha」聯名系列將於3月11日登場。（圖／品牌提供）

本該在去年底登場的H&M年度設計師，原以為已被遺忘，原來只是遲到了一下，這回邀請到愛爾蘭新銳設計師Simone Rocha的加入，打造「H&M X Simone Rocha」聯名系列，注入了設計師強烈的個人特色，包括蝴蝶結、透紗、珍珠、皺摺、澎澎立體感設計⋯⋯全都是她的招牌元素。

▲H&M X Simone Rocha。（圖／記者王則絲攝）

▲H&M X Simone Rocha。（圖／記者王則絲攝）

▲H&M X Simone Rocha。（圖／記者王則絲攝）

▲H&M X Simone Rocha。（圖／記者王則絲攝）

▲「H&M X Simone Rocha」男、女裝。（圖／記者王則絲社、品牌提供）

充滿少女感的公主風裙裝，每一件的設計都很別緻，刺繡、鑲嵌等細節滿滿，且也不用擔心難以駕馭，像是平時幹練霸氣風格的莫莉，穿起透紗洋裝一點也不違和，任誰穿都能仙氣噴發。此次「H&M X Simone Rocha」同時也是Simone Rocha第一次設計男裝，男裝部分與女裝有多處呼應，不只適合當作情侶裝搭配，女生也能輕鬆駕馭。

▲H&M X Simone Rocha。（圖／翻攝自IG）

▲H&M X Simone Rocha。（圖／翻攝自IG）

▲H&M X Simone Rocha。（圖／記者王則絲攝）

▲飾品系列不容錯過，也較好入手。（圖／翻攝自IG@molly_chiang、記者王則絲攝）

「H&M X Simone Rocha」設計師聯名系列定價難免會比一般服裝來得高，若是覺得服裝類單品太難以入手，那麼配件、飾品絕不能錯過！珍珠裝飾的髮夾、耳環，有透明、黑色與紅色選擇，同時還有氣質爆棚的珍珠髮箍，蝴蝶結造型髮飾、手提包更是一定要入手。

（開賣當天每人每款只限購買一件。手環發放時間為2021年3月11日上午7點30分開始，每人會獲發1條顏色手環，手環的顏色將決定購買時段，第一組選購時段上午8點05分開始，每組的購物時間有15分鐘，若未於彩色手環可進場時間出現，視為棄權。）

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO春夏「+J」聯名系列將於3／19正式開賣。（圖／品牌提供，以下同）

還記得去年秋冬UNIQLO與精品品牌Jil Sander設計師聯名的「+J」系列嗎？因睽違多年的回歸引起民眾超乎預期的瘋搶，更被稱之為全球性的「+J之亂」，稍早官方預告，+J 2021春夏聯名系列將在3月19日正式登場！詳細單品一併公開。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J SUPIMA COTTON 連身袖襯衫NT$1,290、寬版立領襯衫NT$1,290。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲+J SUPIMA COTTON 寬版圓領T恤NT$590、寬版開領襯衫NT$1,290。

這次+J 2021春夏系列首次推出親民入門款，T恤只要590元起，買起來更無痛，另外，說到去年「+J之亂」搶最兇的就是設計感襯衫，這一季的襯衫同樣不容錯過，列入必搶單品。UNIQLO「+J」春夏以機能外套、襯衫式外套、輕盈上衣3大實用單品，體現春天的活力與輕快，除了時尚黑白灰三原色外，色彩上更為豐富。設計上將服裝還原至最純粹的形式，以俐落剪裁展現出空氣般的清新感。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J 絲質混紡寬版連帽外套NT$6,990、寬版登山連帽外套NT$4,990。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲+J 棉質亞麻獵裝女性外套NT$2,990。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J絲質混紡寬版連帽外套NT$2,490、+J SUPIMA COTTON寬版雙口袋襯衫NT$1,990。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J絲質混紡洋裝NT$4,990、+J DRY休閒半開襟連帽上衣NT$1,490。

►禾浩辰被罵渣男反虧王淨很會流汗　小CK新包超燒，男女可以「一起背」

►UNIQLO春夏「+J」來了！必買襯衫、T恤590元起　3／19開賣

關鍵字：

H&M, HM, Simone Rocha, 聯名, 設計師聯名

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