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包．開箱／鑽飾方扣「紅寶盒」太夢幻！跑趴閃出天際　開袋也驚喜

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▲夢幻寶盒包熱潮來臨，Roger Vivier「Vanity」迷你包開箱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

不走一般手袋的圓滑輪廓，近年掀起一股「珠寶盒包」熱潮，將精緻的開蓋方式運用在包款上，反而更加吸睛奪目，此次《ET FASHION》包開箱就來介紹一款Roger Vivier「Vanity」迷你包，鮮紅絲絨的奢華觸感加上中央耀眼的方扣鑽飾點綴，無論跑趴或是私下背上都能成為全場焦點！

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲RV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Roger Vivier Vanity 迷你手袋靈感其實就來自女孩們日常的化妝盒。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

Roger Vivier Vanity 迷你手袋的靈感，其實就來自女孩們日常的化妝盒，外型好似寶盒一般充滿神秘感，本季更將紅色絲絨注入其中，搭配包款的細長輪廓呈現，顯得相當優雅。療癒觸感的同時，中央不變的亮點就屬品牌經典的方扣鑽飾，拎在手腕間如同珠寶一樣耀眼，上方則加入提把設計豐富用法，一包多背法十分討喜。

▲RV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲簡潔的布面材質與外部呈現撞色對比，且低調印製品牌Logo在內襯增添收藏價值。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

隨著前方拉錬開袋之後同樣吸睛，簡潔的布面材質與外部呈現撞色對比，且低調印製品牌Logo在內襯增添收藏價值，當然，看到此處便會好奇Vanity包款的收納功能如何，其實打破了既定的「小廢包」印象，Vanity意外很能裝，實測後發現深度超乎想像。不光是手機、卡夾能放入其中，還能容納口紅以及粉餅，果真遊走於化妝包與日常手袋之間，而輕巧拉上拉錬後，既能滿足斜背、肩背需求，又回歸於跑趴手拿包。

【看更多話題包款】

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲開袋後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足 。（圖／記者鮑璿安攝）

TOD’S 以豆豆鞋為靈感的 Signature包款推出新年限定款式，標誌性的 Timeless T 飾扣依舊在包款開合位置，為了洋溢新年氣息，巧妙注入閃亮鑽飾點綴，讓T字Logo顯得更加亮眼，在暗夜中也能夠閃閃發亮，與一旁的亮面皮革完美呼應。開袋之後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足，並沒有因為尺寸縮小就毫無實用性，實測內袋可放入手機、錢包之外，甚至長版卡夾也不是問題，甩去小廢包之名。

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

Versace此次一口氣帶來薰衣草紫、夢幻櫻花粉以及天藍色等「Virtus包」，一次完美大家對於夢幻包的想像，運用亮面漆皮使包款呈現亮眼光澤，就連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片，更是品牌美學傳統大膽的象徵。

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關鍵字：

包開箱, Roger Vivier, Vanity, RV, 化妝盒, 珠寶盒, 寶盒, 手袋, 包包, 精品

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