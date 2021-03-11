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終於不用再穿醜雨衣！千元「防水外套」守護你的時尚造型

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文／C編

春季天氣不穩定，一下出太陽、一下下雨，如果外套防雨又好看，絕對解決很多穿搭問題，也許還會因此愛上下雨天。購物網站「Her和她」推出「Outperform-奧德蒙雨衣外套」，強調6000mm防水，而且保暖防風又透氣，原價1299元、特價1079元，外出不愛撐傘、騎車都適合。

▲防風外套,Outperform,奧德蒙,外套,穿搭,防雨,。（圖／Her）

▲Outperform-奧德蒙雨衣外套（6000mm防水，保暖防水防風透濕）鐵灰色，尺寸：M-3XL，原價1299元、特價1079元，點我購買。

「Outperform-奧德蒙雨衣外套」表面採用特殊麻花布料製作，可以達到6000mmH2O的耐水壓，小雨噴在外套上面，馬上就會形成小水珠往下掉，完全不會被吸進衣料。

▲防風外套,Outperform,奧德蒙,外套,穿搭,防雨,。（圖／Her）

▲穿著這款外套不但防雨也防風。

內層採用舒適的裡布，以菱格紋車縫鎖住100%人工樹脂棉，穿上騎車不會有透風感，非常保暖。門襟處採用雙層防水設計，可以有效阻擋水分滲入內裡，輕鬆擋雨。側邊大型口袋設計，可以收納手機、錢包等物品，袖口有魔鬼氈，能調整袖口寬度，連帽也能夠用束繩調整，讓風不會灌進去，並以YKK防潑水拉鍊，讓衣服更加耐穿。

▲防風外套,Outperform,奧德蒙,外套,穿搭,防雨,。（圖／Her）

▲女生穿起來也超好看。

「Her和她」特賣祭出鐵灰色款式，尺寸從M到3XL，因此無論男女、任何體型，都有合適的大小，鐵灰色相當百搭，也沒有強烈的季節感，隨時都能穿，口袋的紅色邊飾，製造跳色效果，顛覆一般對防風、防雨外套呆板又老氣的印象。

▲防風外套,Outperform,奧德蒙,外套,穿搭,防雨,。（圖／Her）

▲Outperform-奧德蒙雨衣外套（6000mm防水，保暖防水防風透濕）鐵灰色，尺寸：M-3XL，原價1299元、特價1079元，點我購買。

購物平台「Her和她」推出「Outperform-奧德蒙雨衣（6000mm防水） 保暖防水防風透濕外套」，從M到3XL，總共有5種尺寸可以挑選，顏色為百搭的鐵灰，原價1299元、特價1079元，騎車通勤、經常在戶外走跳，都需要一件，而且男女都能穿，買了當作「下雨天的情侶裝」不是也很浪漫？

關鍵字：

防風外套, Outperform, 奧德蒙, 外套, 穿搭, 防雨

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