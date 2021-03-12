摩洛哥優油兩罐下殺929元！粉絲用6年沒換過　護髮界神級地位不可摧

文／C編

提及髮油，很多人馬上聯想到2011年甫上市就立刻造成「髮油旋風」的「MOROCCANOIL摩洛哥優油」，自從它出現，市面上開始如雨後春筍般地出現許多髮油類產品，但都沒有辦法取代它的地位，愛用者甚至狂言：「已經不能沒有它！」

▲MOROCCANOIL 摩洛哥優油 大加小禮盒 （100ml＋25ml），原價1780元、特價929元，點我購買。



2011年，當時髮油類型的產品還不是很盛行，「MOROCCANOIL摩洛哥優油」就以「始祖」之姿，進入台灣販售，在很多專家、美妝老師的推動下打出名號，但空有名氣是不夠的，廣大的網友開始使用後發現真的「太好用」，在許多討論區熱力推薦，逐步造就「MOROCCANOIL摩洛哥優油」的神級地位，想要輕輕鬆鬆就讓頭髮亮麗又絲滑，一定要靠它。

▲染燙髮常常會有髮絲乾燥問題。（圖／pexels）



盤點網友的評論，「摩洛哥優油我用5、6年了，好愛它的香味」、「摩洛哥超愛！救了分岔、乾澀、毛躁」、「摩洛哥已經用了3瓶」、「愛摩洛哥＋1，用了N罐」、「摩洛哥優油真的是我使用過感受最明顯的髮油了，效果真的沒話說，一抹上去就有感我原本超級粗糙乾燥的髮尾，馬上就變得光滑柔順，而且效果可以持續一整天！實在是太驚艷了」。

▲想要髮絲柔順，選對護髮品很重要。（圖／pexels）



即使現在市面上的髮油產品已經多到爆，摩洛哥優油依然不敗，因為真的能有效改善乾燥髮質，可以說是神油也不為過，還有人會用油敷法加強髮絲的潤澤度，徹底敷上10到20分鐘之後再洗掉，步驟簡單又方便。

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既然摩洛哥優油這麼厲害，購物網站「Her和她」推出「MOROCCANOIL 摩洛哥優油大加小禮盒 （100ml＋25ml）」，大罐可以在家用，小罐帶出門旅行剛剛好，原價1780元、特價只要929元，超級划算，還不快手刀搶。