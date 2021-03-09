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泫雅「超有料身材」掀暴動！倒掛神腿Pose無敵　零贅肉體態曝光

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▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲南韓「小野馬」泫雅最新時尚照大秀好身材。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓「小野馬」泫雅一直以火辣風格闖蕩演藝圈，近期她更出鏡Calvin Klein春季亞洲形象廣告，不僅直接穿著內衣上陣擺拍，還以超狂POSE倒掛逆天神腿，同時露出緊實馬甲線，全身毫無一絲贅肉的模樣讓人看了相當驚艷。同一時間，品牌也釋出一系列台灣男星許光漢演繹丹寧單品的帥照，使粉絲大飽眼福。

泫雅日前才登上COACH廣告，與男友Dawn扮演一對為了餅乾而尬舞拼輸贏的可愛情侶，仿佛私下模樣被搬上鏡頭，且換上LogoT恤搭配短裙的造型仿佛清秀的鄰家女孩，風格十分多變。

▲泫雅 。（圖／品牌提供）

▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲泫雅出鏡Calvin Klein春季亞洲形象廣告悄悄公開，神級倒掛腿引發熱議 。（圖／品牌提供）

此次泫雅則出鏡Calvin Klein春季亞洲形象廣告，以簡約精神展開，在知名攝影師He Kai Tuo Yi、Janghyun Hong等人的鏡頭下，泫雅換上品牌基本款式單品，妝容清淡之餘更能將重點放在衣著之上，而俐落黑色內衣完美包覆她的豐滿上圍，泫雅擺出撩人側躺姿勢，秀出小蠻腰與S曲線翹臀。換個姿勢，更直接以倒掛方式彰顯逆天長腿，隨著鏡頭近距離拍攝，體態相當緊實，讓人看了臉紅心跳。

▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲▼泫雅、許光漢 。（圖／品牌提供）

▲台灣則有男星許光漢演繹品牌丹寧單品 。（圖／品牌提供）

台灣則有男星許光漢演繹品牌丹寧單品，一口氣帥照連發讓粉絲相當過癮，許光漢以精緻臉孔演繹牛仔外套、T恤以及連帽外套等單品，眼神之間男友力爆發，極佳的表現力張張都是時尚大片。

關鍵字：

泫雅, 許光漢, Calvin Klein, CK

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