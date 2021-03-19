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細軟髮女孩必學！韓星Jessica分享3招　簡單綁出蓬鬆感滿分的甜美丸子頭

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝 Yotube Jessica Jung

身為細軟髮女孩，最大的困擾就是頭髮老是太塌，導致髮量看起來好像過少，或者太油，有時候甚至不太敢綁起來，同樣是細軟髮體質的韓女星Jessica（鄭秀妍）就在自己Youtube頻道上，分享3種維持蓬鬆感丸子頭的秘訣，簡單就能綁出甜美又有份量感的丸子頭，細軟髮女孩們還不快跟上！

經典丸子頭
1. 準備一個髮圈，將頭髮往下垂，綁起頭髮，記得不要綁得太緊呦，要保留頭髮的蓬鬆感。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／記者翻攝Yotube）

2. 用一隻手輕輕抓住馬尾，不斷地轉圈，轉到底之後，將髮尾繞到後面。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／記者翻攝Yotube）

3. 再來就只要抓緊丸子，再用髮圈綁起來就完成了。若是在意露出來的髮尾，也可以把它塞到丸子裡、或是拿髮夾輔助。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／記者翻攝Yotube）

4. 最後也是最重要的步驟！將髮際線的小碎髮搓出來，顯得更加年輕、有活力，當然也可以順勢修飾臉型，綁出小臉。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／記者翻攝Yotube）

蓬鬆丸子頭
1. 一樣一個髮圈就可以輕鬆完成，不免俗的，第一個步驟當然還是從將頭髮往下垂綁起開始，記得每次綁馬尾後，要記得壓一下眼尾。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

2. 接下來編一個基本的三股辮，要編的密一點，一路編到尾端才能用橡皮筋綁起來。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

3. 壓住丸子緊緊的往同一個方向繞圈。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

4. 繞完之後用小黑夾把髮尾藏到後面，再用橡皮圈來加強固定，若是有不滿意的地方也可以用小髮夾修飾。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

5. 最後一隻手抓住丸子，另一隻手則一點一點將邊緣的頭髮拉出來，凌亂也沒關係，凌亂感會讓頭髮看起來更加蓬鬆、自然。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

6. 將髮際線的小碎髮搓出來讓整體更加自然，也可以噴上定型噴霧讓髮型維持更久。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）


俏皮隨興丸子頭

Jessica自己說到這是她想特別花點心思時，才會綁的髮型，本身是長直髮的她，會在這個造型拿出她的秘密武器 ── 「離子夾」來讓這個造型帶點捲度。

1. 首先抓住接近髮根的地方，將靠近髮根的頭髮用離子夾向後捲，捲完後就會帶點蓬鬆感。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

2. 接著把其他能看見的頭髮都隨意捲一下。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

3. 頭髮綁起來時，盡量手指撐開，這樣可以讓髮型看起來更加自然，這時候也可以趁機整理一下頭髮的形狀。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

4. 綁起來之後，頭髮上方有時候會看起來很緊，這時候就隨興的將上方頭髮稍微拉出來一點，就會看起來自然又有質感了。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

5. 再來把馬尾為分成兩邊，隨意的交叉編起來向上繞。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

6. 用橡皮筋固定盤起來的頭髮，如果不小心拉太多頭髮出來，就用小黑夾固定即可，有時候失誤也會讓髮型看起來更美，要記得後腦勺的形狀也要蓬蓬圓圓的才好看。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

7. 緊接著又進入丸子頭的核心，臉頰兩側的「小碎髮」，這次要比前兩個造型製造出更多碎髮，用離子夾把每一次碎髮都夾得捲捲的，記得用手稍微搓開頭髮，就不會看起來一坨一坨。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

8. 最後噴點定型液，維持小碎髮的捲度就完成了！要離遠一點噴碎髮才不會黏在一起，也可以先噴在手指上，再搓揉頭髮。

▲看Jessica分享3招綁出蓬鬆感丸子頭 。（圖／翻攝Yoyube、IG）

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關鍵字：

Jessica, 細軟髮, 髮型, 丸子頭

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