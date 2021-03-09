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5：2輕斷食瘦更多！3個月輕鬆減下9公斤不是問題

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文／Squid　圖／Pexels

16：8的輕斷食有不少人都在做，不過現在又有更新的斷食方法，由英國知名健康節目主持人Michael Mosley提出的「5：2」斷食法，他靠著這樣的方式，在3個月內甩肉9公斤，快來看看到底是要怎麼進行吧！

▲輕斷食,5:2輕斷食,斷食,瘦身,健康,減肥。（圖／pexels）

1.每星期任選兩天為間接性斷食日，最好的天數安排法就是在星期一或是星期四進行，因為這兩天的前幾天，都是吃比較多的日子，像是六日通常都會吃得比平常好，在星期一剛好進行輕斷食最恰當不過。

2.其他沒有進行斷食的日子當然也不可以亂吃，或是因此暴飲暴食，建議還是要維持1800大卡以下，才能確保熱量在控制之中。

3.不要連續兩天進行間歇性飲食，最好要隔開數日，除了會比較好進行下去之外，也比較容易堅持長久，不會做沒幾天就不想繼續了。

▲輕斷食,5:2輕斷食,斷食,瘦身,健康,減肥。（圖／pexels）

4.斷食日攝取的熱量為平時的1／4，大約是女性500大卡、男性600大卡左右。

5.選擇低GI的食物，可以避免血糖飆升，不容易感覺到飢餓，像是糙米、蕎麥麵、燕麥都是很好的選擇，但盡量還是要克制澱粉的攝取量，女性一天100g、男性150g左右最為恰當。

6.選擇優良的蛋白質，蛋白質可以增加飽足感，最適合在斷食日攝取，像是雞胸肉、蛋、紅肉等等，也都是很優良的蛋白質來源。

7.多吃青菜水果，因為蔬菜普遍熱量低，建議可以透過沙拉、水煮的方式烹飪，盡量不要放太多調味料或是油，但要小心像是馬鈴薯、南瓜的熱量較高，要注意攝取。

▲輕斷食,5:2輕斷食,斷食,瘦身,健康,減肥。（圖／pexels）

8.多喝水，可以幫助身體排毒，如果真的沒辦法喝水，無糖的綠茶或是咖啡也可以。

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關鍵字：

輕斷食, 5:2輕斷食, 斷食, 瘦身, 健康, 減肥

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