《后翼棄兵》安雅紅毯再度美成「人間精靈」　白寡婦全身鏤空爆炸辣

記者王則絲／台北報導

因主演《后翼棄兵》而爆紅的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），甫才奪得本屆金球獎視后殊榮，8日參加第26屆美國影評人票選獎（Critics’ Choice Awards），再度完美詮釋了「人間精靈」，穿著紫紅色透紗長裙搭配寶格麗珠寶，奪下迷你劇集最佳女主角獎。「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）也選擇了鮮豔紅色系，全身鏤空的刺繡雕花裙，讓人不知道眼睛該看哪。

▲安雅泰勒喬伊不辜負粉絲期待，再度美成「人間精靈」。（圖／翻攝自IG@anyataylorjoy）



安雅泰勒喬伊於月初第78屆金球獎時，以《后翼棄兵》拿下迷你劇與電視電影最佳女主角，一襲大深V DIOR綠色高訂禮服，被外媒評價為本屆金球獎最美女星。馬上接著來到影評人票選獎，比照其他大型活動，依然維持線上頒獎型式，安雅泰勒喬伊不辜負粉絲期望，選穿DIOR的莓紫色細肩帶禮服，再次美成「人間精靈」，並順利拿下大獎。

▲安雅泰勒喬伊身穿DIOR莓果色高訂禮服，搭配寶格麗珠寶。（圖／翻攝自IG@anyataylorjoy）



安雅泰勒喬伊身穿DIOR 2020春夏的高級訂製禮服，深莓果紫色襯得肌膚白皙紅潤，剛剛好的低胸與挖背將性感呈現恰到好處，些微的透視感更加仙氣。耳際配戴寶格麗（BVLGARI）頂級坦桑石、紅碧璽與鑽石流蘇耳環，跳色做出亮點，再於透紗手套上點綴粉紅剛玉鑽石戒指，展現高貴的氣質。

▲「白寡婦」大紅色鏤空裝火辣登場。（圖／翻攝自IG@vanessa__kirby）



同樣擁有獨特空靈氣質的英國女星「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby），憑著《女人碎片》入圍最佳女主角，當天她選穿SAINT LAURENT 的鮮紅色貼身刺繡長禮服作為戰袍，看似全身包得緊緊，但其實身上全都是透視的雕花鏤空，可直接看見衣服下的肌膚，若隱若現更顯性感，雖然最終與獎項擦身而過，依然奪得了眾人的目光。

►《后翼棄兵》安雅胸前大開襯6000萬Tiffany 妖精系女神強壓群星

►「白寡婦」胸口大挖空辣翻天 「神力女超人」扮仙女白裙下藏孕肚