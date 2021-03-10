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53歲「玉女掌門人」曝超狂凍齡秘訣：26歲後開始不曬太陽

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▲▼周慧敏抗老。（圖／翻攝自IG）

▲24歲的她和現在的她對比，算是維持很不錯。（圖／翻攝自周慧敏IG）

編輯 / Lily

演藝圈中不乏凍齡女神，但要提到箇中翹楚，就非玉女掌門人周慧敏莫屬了。今年53歲的她就像吃了防腐劑，歲月沒在她臉上留痕跡，不僅如此，就連身材也和當年一樣窈窕，盤點她獨門保養祕訣，一起來看看！

1.26歲後不再曬太陽

周慧敏的白皙肌膚讓人印象深刻，除了天生的好基因，後天更是做足防曬，她曾分享自己26歲之後就不再曬太陽，因為不喜歡防曬霜的黏膩感，所以即便外出也盡量待在屋內或是陰影下，靠著長袖、長褲和洋傘抵禦紫外線。

2.保養從一而終

保養日新月異，不少女生喜歡跟風嘗鮮，但她認為保養最重要的是了解自己的膚況，根據肌膚需求選保養品。吃的或是用的產品都會固定使用同一個品牌。

3.避免濃妝豔抹

肌膚狀態如此好，全拜她的化妝習慣所賜，和濃妝比起，她更愛自然妝感，底妝講究薄透，唇色也偏好乾燥玫瑰或豆沙色。她認為頂著濃妝會讓肌膚無法呼吸，若是肌膚缺乏休息，痘痘、暗沉都會找上門。

4.不菸、不酒、不熬夜

私下的他生活過得十分自律，會傷害肌膚的事情她都不會碰，不菸、不酒、不熬夜是基本，更是維持良好的運動習慣，像是瑜珈和皮拉提斯，正常健康的作息就是維持好狀態的秘訣。

5.每餐只吃八分飽

除了每日正常的作息，飲食方面更是相當注重，早上第一件事就是喝一杯溫水幫助喚醒身體，增加體內新陳代謝，每餐則規定自己只吃8分飽，秉持著少鹽、少糖的清淡口味，多吃蔬菜多吃魚。

關鍵字：

周慧敏, 抗老, 凍齡

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