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小眼睛也能很勾魂！ 「超神眼線5畫法」內雙、單眼皮都適用

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▲眼線畫法。（圖／翻攝自IG@kimdayeong_life、@motd_hwing）

▲5個韓國小眼睛部落客的眼線畫法。（圖／instagram@kimdayeong_life）

文／柯夢波丹　

現在早就不是大眼當道的時代了，小眼睛的妳只要掌握好眼線的畫法也能打造出炯炯有神的迷人亮眼！趕快跟著COSMO Angel整理出的5個韓國小眼睛部落客的眼線畫法，走出瞇瞇眼的獨特魅力吧！

▲眼線畫法。（圖／翻攝自IG@kimdayeong_life、@motd_hwing）

▲自然眼尾延伸。（圖／instagram@motd_hwing）

小眼必學畫法1：自然眼尾延伸

不喜歡妝感太重又想要擁有明亮大眼的女孩們可以試著將眼線著重在眼尾的延伸，只要從眼睛1/2到1/3的地方開始輕輕勾勒出線條後以平拉的方式往後稍微延伸拉長，不過記住不能過長否則看起來反而顯得老氣，這樣就能輕鬆製造出乾淨清爽的勾魂電眼！

▲眼線畫法。（圖／翻攝自IG@kimdayeong_life、@motd_hwing）

▲著重眼尾加粗。（圖／instagram@cq_bq）

小眼必學畫法2：著重眼尾加粗

小眼睛的女孩們畫眼線時最怕眼妝被吃掉，這時候將妳的眼線適度的加粗可以避免眼睛張開後吃妝的困擾，更能達到放大的效果！首先從眼頭開始畫出上眼線後，在靠近下眼瞼眼尾處平拉一條下眼線和上眼線交會在一起後塗滿，並記得眼頭到眼尾要逐漸加粗，看起來才不會太過刻意反而不自然！

▲眼線畫法。（圖／翻攝自IG@kimdayeong_life、@motd_hwing）

▲魅惑勾人貓眼。（圖／instagram@dahyeshka）

小眼必學畫法3：魅惑勾人貓眼

這樣的眼線對雙眼皮的女孩來說可能會覺得妝感比較重，但是對小眼睛的妳來說可是剛剛好又能達到勾人效果！首先眼睛正常往前看並在看得見眼線的眼皮上做記號定出適當的眼線範圍，並且要將眼線往後向上15度角延伸，接著將輪廓內的空隙全部填滿後，將上眼線和眼尾的部分連起往斜上方框出一個三角形就大功告成啦！

▲眼線畫法。（圖／翻攝自IG@kimdayeong_life、@motd_hwing）

▲無辜下垂眼線。（圖／instagram@fromhaen_hyeyeon）

小眼必學畫法4：無辜下垂眼線

首先眼睛往下看從眼頭開始照著原先的眼型畫出一條上眼線並加粗，接著重點在於眼尾的部分要稍微往下延伸打造出無辜下垂的水汪汪雙眼，再將睫毛間的空隙填滿看起來才不會太空洞，最後可以使用大地色的眼影在眼尾的地方輕微的暈開會更自然，看起來楚楚可憐的樣子哪個男人抗拒得了呢？

▲眼線畫法。（圖／翻攝自IG@kimdayeong_life、@motd_hwing）

▲眼距集中1/3下眼線。（圖／instagram@leesusu_）

小眼必學畫法5：眼距集中1/3下眼線

這樣的眼線重點在於那下眼瞼的神來一筆！在這之前首先將眼睛往下看，從眼頭開始拉出自然不會過粗的眼線，否則再加上下眼線時整個妝感比例容易失衡，接著在靠近眼頭處1/3的地方往眼尾稍微帶過補上下眼線，可以在視覺上拉近兩眼之間的距離，並達到集中放大、炯炯有神的效果！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 眼線, 眼妝

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