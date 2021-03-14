fb ig video ETtoday search mobile

宅在家也很難放鬆？屏除3個「居家壓力來源」才能真正享清閒

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalandcozy

累了整整一天，只想回到家懶懶地攤著放空，是許多人的日常，不過有不少人卻都有「宅在家也很難放鬆」的困擾，雖然身體表面上是在休息的，但其實心裡還是處於焦慮的狀態，那麼問題可能就是出在了居家環境上，屏除以下3個最常見的「居家壓力來源」，也許往後便能真正享受宅在家的清閒時光。

▲居家壓力來源。（圖／翻攝自IG）

＃髒亂的東西並不是眼不見為淨

網路上曾流傳一張哏圖，一張堆滿了雜物、衣服的椅子，白天時把東西移到床上，晚上睡覺前又再移回椅子上，不知道激起了多少人的共鳴。想要有舒心的環境就必須打掃，不能逃避，只要一有髒東西要清理就趕快清理，否則越積越多只會更懶得花時間整理，像這樣「眼不見為淨」的整理方式，沒有實質幫助，因為你心裡知道這些待處理的雜事就是還在某個角落，默默地給你增加壓力。

▲居家壓力來源。（圖／翻攝自IG）

＃環境噪音

除了真正巨大的聲響之外，居家環境裡的一些細小聲音也可能成為令人煩躁的噪音，應該去正視並找到解決方法，像是家電發出嗡嗡聲的話，就狠下心換靜音家電；住商混合區窗外嘈雜聲，也可以藉由加裝氣密窗隔音，面對噪音不要再懶得處理而選擇逼自己忽略、忍受，長期下來心情也有可能會受到影響，導致整個生活品質都下降。

▲居家壓力來源。（圖／翻攝自IG）

＃將工作帶進家裡

先前疫情嚴重時，很多人都獲得了「Work from home在家工作」的經驗，WFH聽起來很方便，但同時就有越來越多人發現將工作帶進家裡反而會讓效率降低，感覺工作和私人生活全都混在一起了，家中有太多令人分心的事會影響工作，而做不完的工作又會讓人沒辦法好好休息，所以最好的方式是將工作的區域獨立出來，下班後就不要看到工作的任何文件、資料，相反的，上班時盡量遠離生活場域，才能減少家裡處處充滿工作的感覺所帶來的壓力。

關鍵字：

居家壓力, 居家, 壓力來源, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

3個韓國小眾包品牌不易撞款，售價可愛！Jennie、泫雅都在揹

3個韓國小眾包品牌不易撞款，售價可愛！Jennie、泫雅都在揹

「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮

「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我 孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分 歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較 別嫁錯！「4種特質男友」適合過一輩子　支持你、適時讓步超重要 懶女孩必存「一周髮型整理術」！低包頭、鯊魚夾　照著綁就是美 4款「美顏養生花茶」讓你喝出好氣色！美白祛痘還能助減肥 日本網傳超簡單「掌紋占卜」　只要3秒看出隱藏人格特質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面