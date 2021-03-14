宅在家也很難放鬆？屏除3個「居家壓力來源」才能真正享清閒

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累了整整一天，只想回到家懶懶地攤著放空，是許多人的日常，不過有不少人卻都有「宅在家也很難放鬆」的困擾，雖然身體表面上是在休息的，但其實心裡還是處於焦慮的狀態，那麼問題可能就是出在了居家環境上，屏除以下3個最常見的「居家壓力來源」，也許往後便能真正享受宅在家的清閒時光。

＃髒亂的東西並不是眼不見為淨

網路上曾流傳一張哏圖，一張堆滿了雜物、衣服的椅子，白天時把東西移到床上，晚上睡覺前又再移回椅子上，不知道激起了多少人的共鳴。想要有舒心的環境就必須打掃，不能逃避，只要一有髒東西要清理就趕快清理，否則越積越多只會更懶得花時間整理，像這樣「眼不見為淨」的整理方式，沒有實質幫助，因為你心裡知道這些待處理的雜事就是還在某個角落，默默地給你增加壓力。

＃環境噪音

除了真正巨大的聲響之外，居家環境裡的一些細小聲音也可能成為令人煩躁的噪音，應該去正視並找到解決方法，像是家電發出嗡嗡聲的話，就狠下心換靜音家電；住商混合區窗外嘈雜聲，也可以藉由加裝氣密窗隔音，面對噪音不要再懶得處理而選擇逼自己忽略、忍受，長期下來心情也有可能會受到影響，導致整個生活品質都下降。

＃將工作帶進家裡

先前疫情嚴重時，很多人都獲得了「Work from home在家工作」的經驗，WFH聽起來很方便，但同時就有越來越多人發現將工作帶進家裡反而會讓效率降低，感覺工作和私人生活全都混在一起了，家中有太多令人分心的事會影響工作，而做不完的工作又會讓人沒辦法好好休息，所以最好的方式是將工作的區域獨立出來，下班後就不要看到工作的任何文件、資料，相反的，上班時盡量遠離生活場域，才能減少家裡處處充滿工作的感覺所帶來的壓力。