10顆粉鑽總值近逼30億！　藏家賞CINDY CHAO設計也追保值性

▲CINDY CHAO推出Pink Legacy傳奇粉鑽系列，總值近逼30億元。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

近10年來粉紅鑽身價以每年約一成的驚人漲幅不斷攀升，特別是去年11月全球粉鑽產量最大的澳洲阿蓋爾礦區（Argyle）休礦後，粉紅鑽身價更是水漲船高且勢必更為稀有，台灣藝術珠寶品牌CINDY CHAO集結10顆珍稀粉紅彩鑽共9件珠寶作品，推出Pink Legacy傳奇粉鑽系列，總值近逼30億元，鎖定懂設計也想買寶石保值的金字塔客層。

▲CINDY CHAO鑲嵌2顆逾5克拉梨形濃彩粉鑽與孔克珠的緞帶耳環。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）



由於不少台灣藏家感興趣，CINDY CHAO對於每一件作品的價格相當低調，但能確定的是最高價之作，為鑲嵌2顆逾5克拉梨形濃彩粉鑽與孔克珠的緞帶耳環，26年以來國際拍賣會紀錄僅出現3對超過5克拉的配對粉鑽，足見此作品之難得，品牌同時端出重達9克拉粉鑽樹枝戒指、7克拉Type IIA明亮式切割濃彩粉鑽建築戒指，以及設計師Cindy（趙心綺）最鍾愛的3克拉梨形豔彩粉紅鑽緞帶戒指，訴說她在心境、設計、與寶石色彩運用上的轉變。

▲CINDY CHAO鑲嵌逾1克拉阿蓋爾矩形紅鑽建築戒指（左），中央鑲約1克拉的圓角方形切割紅鑽的花朵戒指。



Pink Legacy傳奇粉鑽系列還包括2顆罕見超過1克拉的紅鑽，一顆為圓角方形切割紅鑽搭配三角形白鑽的花朵戒指；另外一顆矩形Fancy Red紅鑽鑲則出自已封礦的阿蓋爾礦區，由於夠獨特，被GIA命名為「Red Princess」，鑲於綴滿白鑽的緞帶戒指凸顯其美好。

▲CINDY CHAO阿蓋爾豔彩偏紫粉紅鑽建築戒指（左），鑲逾9克拉濃彩粉紅鑽的樹枝戒指。



粉紅鑽的魅力連海瑞溫斯頓（Harry Winston）也為之傾倒，選擇重新鑲嵌於2018年11月收購的一顆18.96克拉Fancy Vivid Pink、淨度VS1等級的祖母綠型切工粉鑽，紀念創辦恩人溫斯頓先生125歲冥誕，克拉數恰好與他的出生年分1896相符，以驚人巧合向「鑽石之王」傳奇地位致敬，此顆稀世美鑽被命名為「The Winston Pink Legacy」，為品牌珍藏的非賣品，另有不少超過5克拉的不同切工粉鑽提供貴客選擇，各個身價飆破5億元。

▲海瑞溫斯頓向創辦人致敬的18.96克拉The Winston Pink Legacy粉鑽戒指，為非賣品。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓5.99克拉雷德恩型切工粉鑽戒指（左）約630,000,000元，5.22克拉枕型切工粉鑽戒指約510,000,000元。

►LV招牌小花變秀氣珠寶 不到10萬戴上手

►亮・珠寶／玉髓骷髏頭現蹤 寶格麗巴洛克千萬大作襲台



