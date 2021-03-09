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巴黎時裝周／GD與Jennie甜蜜揭幕香奈兒秀　口紅包、珠寶盒項鍊成亮點

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▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列大秀已於今（9日）晚間五點半登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列大秀已於今（9日）晚間五點半登場，由先前傳出熱戀消息的「人間香奈兒」Jennie與GD一前一後入鏡為大秀揭開序幕，本季藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）將滑雪風情注入其中，整體看來豐盈而唯美，水晶鑲飾的珠寶首飾盒如長項鍊般配戴、亮桃紅斜紋軟呢鮮艷明亮，也藉此致意在去年（2020年）離世的英國傳奇超模史黛拉坦南特（Stella Tennan）。

▲Jennie與GD入鏡充滿粉紅泡泡 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲本季大秀在Castel俱樂部展開，傳遞出淑女之夜模特兒們獨自打扮的華麗效果，人造皮草短靴成為矚目單品 。（圖／品牌提供）

本季大秀在Castel俱樂部展開，傳遞出淑女之夜模特兒們獨自打扮的華麗效果，從1970年代延續至今的巴黎格調與滑雪風情成為主要的兩大元素，斜紋軟呢在暗夜中閃閃發亮，更有許多流蘇、金屬、刺繡豐富單品。山形紋斜紋軟呢大衣搭配黑色捲毛人造皮草短靴，巧妙呈現腿部線條，將女性身材比例更好流露；或是黑色斜紋軟呢褲裝刺繡藍色金屬光澤紗線格紋，褲子連著細條珍珠吊帶並配戴多層次長項鍊，華美效果十分精緻。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲冬季運動裝在此刻也有新變化，菱格紋褲裝宛如滑雪服格外保暖。（圖／品牌提供）

冬季運動裝在此刻也有新變化，紅藍相間圖案刺繡的白色菱格紋面料，遍佈品牌Logo，加上一雙黑色小蝴蝶結拼接的細帶鞋，交織巴黎格調與運動風格，無疑是最佳體現。大衣更是本季的重點單品，一款白色羊皮外套則有著人工皮草滾邊，搭配靈感如羽絨外套結構的雙色長靴，短裙拉鍊開岔所解放的雙腿踩著銀色鞋跟長靴前往舞池，也是秀上經典Look。

維吉妮維婭表示：「今日呈現的部分造型不禁讓我想起史黛拉坦南特（Stella Tennan）的風格，她穿搭某些服飾的樣貌，非常符合香奈兒的態度。」而秀上包款仍是矚目焦點，有小巧尺寸的掛脖口紅包，可充當裝飾項錬，也有與衣著和皮草短靴相呼應的毛絨包，輕巧拎在手上；水晶鑲飾的珠寶首飾盒如長項鍊般佩戴，勢必成為爆款。

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關鍵字：

巴黎時裝周, 香奈兒, CHANEL, 秋冬

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