Lisa寵溺愛貓新玩具竟來自「愛馬仕」！　網看傻：想當她的貓

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK於全球聲勢持續看漲，其中泰國籍成員Lisa作為團體舞蹈擔當兼Rapper，是相當帥氣的角色，不過粉絲們都知道，Lisa私下其實是一個不折不扣的貓奴。近期於IG限時動態中Po出愛貓玩耍影片，定睛一看發現小貓咪嘴中叼著的玩具可不一般，這可是昂貴的「愛馬仕」髮圈！

▲Lisa飼養非常多隻貓咪，可說是不折不扣的貓奴。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



偶像明星們也會飼養寵物不是什麼新奇的事，但是Lisa可說是到了愛貓成痴的程度，不只在韓國的宿舍裡養了4隻貓咪，原先在泰國的家裡還有兩隻，經常可以在Lisa的社群上看見貓咪們的動態，而最近則又多了一位新成員，目前還是小幼貓的模樣，相當可愛。

▲Lisa限時動態中小貓咪嘴上叼著的竟是愛馬仕的髮圈。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

Lisa近日貼出一則限時動態裡，只見小幼貓叼著「新玩具」開心玩耍，Lisa則在角落下了一個無奈的註解：「還是找不到我的髮圈。」原來小貓咪嘴上咬著玩的玩具正是媽媽的髮圈，而且這個新玩具來頭可不小，竟是愛馬仕推出的高級絲質大腸髮圈，先前曾在Lisa其他照片中出現過，也難怪主人會這麼好氣又好笑了。網友們都紛紛回覆：「想當她的貓。」不只是想過著奢侈的貓主子生活，更是想被Lisa 女神寵溺。

▲Lisa先前也曾將同個髮圈戴在手上過。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



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