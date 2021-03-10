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有效去除廁所異味、濕氣的「6大隱藏好物」！萬金油竟能這樣用

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▲▼去除廁所臭味和濕氣的6大居家好物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

浴室廁所是盥洗沐浴之處，打掃得再乾淨，還是有容易濕氣重的問題，加上台灣氣候本來就炎熱潮濕，使廁間更容易因濕氣滋生黴菌、產生異味。其實有6個居家生活隨手可得的物品就是除臭去濕的神幫手，不僅能去除浴室、廁所的濕氣和異味，恢復乾淨清爽，而且價格不貴，有些還有多種用途。

▲▼ 去除廁所臭味和濕氣的6大居家好物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃茶葉、咖啡渣

應該不少人都知道咖啡渣有吸附異味的作用，除此之外咖啡渣還有吸濕效果，和茶葉一樣都是很好用的天然去濕劑。將曬乾後的茶葉或用後的咖啡渣以舊襪子或小的紗網袋裝起來，掛在廁所裡幾處，就能有效幫助吸濕除臭。

＃白醋

白醋所含的酸性物質有去除異味、去油的作用，所以白醋除了可以幫助去除污漬，對於去除異味也很有用。將一杯白醋放在廁所裡，就能感覺異味慢慢消散，大約一週換一次就可以了。

▲▼ 去除廁所臭味和濕氣的6大居家好物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃檸檬

檸檬也是便宜親民又好用的天然除臭好物，只要將檸檬切片放在廁所的幾個角落，就能幫助去除異味，還能飄散天然果香。但擺放檸檬要注意定期更換，除了在檸檬的除臭效果散失時適時補上新的繼續除臭，還能避免滋生細菌。

＃洗衣粉

洗衣粉本身就很會吸收水氣，放在廁所裡除了可以幫助吸濕，等到吸濕結成塊狀後還可以再拿去清洗衣物，也不會產生廢物、造成浪費。

▲▼ 去除廁所臭味和濕氣的6大居家好物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃植物盆栽

在廁所擺放一些植物盆栽，除了可以當作裝飾增加美觀，還可幫助吸收水氣，減少濕氣，有些帶有香氣的植物還能幫助增加空氣的清新感，像是薄荷、蘆薈或虎尾蘭都很適合。

＃萬金油

幾乎每人家中都會有一罐、蚊蟲叮咬或頭暈頭痛會拿來擦的萬金油，其實也能用來去除異味！萬金油主要成分包含薄荷醇、樟腦，石蠟和其它數種精油及凡士林，將打開盒蓋的萬金油放置在廁所或家中衣櫃、鞋櫃，其中芳香精油味道可幫助消除異味，大約1～2週稍微刮除最上方薄薄一層，又能提升去味效果。

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關鍵字：

居家, 生活, 家居, 廁所, 除臭, 去濕, 濕氣, 吸濕, 方法

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