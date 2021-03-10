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宋仲基連換名錶耍高冷　賽車錶絕配紳士造型

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▲宋仲基。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

▲宋仲基分享紳士穿搭，西裝必搭一只好錶。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神宋仲基在熱播中的tvN新劇《黑道律師文森佐》，飾演義大利黑手黨顧問律師，在劇中外冷內熱的正義形象，除了內在演技爆發，外在也要靠一套又一套訂製西裝與名錶陪襯，展現紳士派頭，繼首波亮相的Hublot（宇舶）2只總價超過百萬元的腕錶，他又換上TAG Heuer（泰格豪雅）運動風錶款，與正裝搭配毫無違和感。

▲宋仲基《黑道律師文森佐》戴TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶。（圖／翻攝自Netflix）

▲宋仲基《黑道律師文森佐》戴TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶。（圖／翻攝自Netflix）

宋仲基所戴的208,600元TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶，原創款為全球首款防水方形自動計時腕錶，1971年登上大螢幕在賽車電影《Le Mans》中亮相，奠定錶款的經典地位，藍色面盤帶有水平精鋼刻度以及銀色小錶盤是標誌性設計，加上獨特的方型錶殼，辨識度極高。

▲▼TAG Heuer & Hublot 。（圖／公關照）

▲宋仲基選戴的TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶，208,600元。（圖／TAG Heuer提供）

不僅TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶符合宋仲基在劇中的高冷形象，他還戴Hublot招牌BIG BANG UNICO皇金計時碼錶、經典融合系列鈦金屬皇金計時碼錶等兩款錶入鏡，每一套造型都非常講究，以型男律師模樣吸睛。

▲▼TAG Heuer & Hublot 。（圖／公關照）

▲宋仲基在劇中也戴Hublot BIG BANG UNICO皇金計時碼錶1,240,000元。（圖／Hublot提供）

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關鍵字：

宋仲基, TAG Heuer, Hublot, 宇舶

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