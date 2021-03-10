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星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克3月慶祝在台生日，限定2天滿額買一送一。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克3月優惠不停歇，繼手機數位活動可獲好友分享券之後，「無縫接軌」再推買一送一優惠活動，分別指定3／12與3／26共2天，推出邁入在台32週年優惠活動，當天店內特定品項均享85折優惠外，消費滿500元，可再獲「好友分享券」飲品買一送一的小白單。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

近期星巴克因應春天與週年紀念，推出多款聯名與季節商品，包括每年都受到許多消費者歡迎的粉紅櫻花系列，甚至還出了行李箱，此外也聯名美國時尚品牌 3.1Phillip Lim，將熱帶雨林、海洋珊瑚等繽紛印花納入杯中，針對全球邁入50週年也推出紀念系列，讓星巴克收藏家買的好過癮。

▲星巴克與日系選物店niko and...春季新品。（圖／星巴克、niko and...提供）

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲星巴克與日系選物店niko and...春季新品。（圖／星巴克、niko and...提供）

▲（由上至下）星巴克春季櫻花系列、3.1Phillip Lim聯名系列、全球50週年紀念系列。（圖／星巴克提供）

繼之前連續19天以數位活動回饋優惠券之後，星巴克針對3／12「無縫接軌」再推出優惠促銷，公布3／12與3／26限定2天舉辦「23周年Shopping party」，當日除飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值外，其他店內全品項商品享85折優惠，單筆消費滿500元，可再獲「飲料好友分享券」，再賺一次買一送一。

該分享券以小白單方式提供，可累計贈送，但請注意優惠兌換有期間限制，3／12提供之兌換期間為3／13至3／25，而3／26提供之兌換期間為3／27至4／6。

伯朗咖啡館在3月也在特定日期推出分享日，當天特定門市飲品享買一送一優惠，優惠日包括3／14、3／15、3／21、3／22、3／28與3／29，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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