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荷蘭模特兒擠出肚子三層肉自信爆棚　從S到L號更愛自己

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▲▼ Vivian Hoorn（圖／翻攝vivianhoorn IG）

▲Vivian Hoorn擁抱自己最真實的模樣，擠出肚子三層肉也不扭捏。（圖／翻攝vivianhoorn IG）

編輯／Iliad

28歲的荷蘭時尚部落客Vivian Hoorn是模特兒，也是一名攝影師，經常在IG分享生活、旅行或為品牌宣傳的美照，但她更讓粉絲死忠追隨的魅力，是她無敵的自信，因為從最初為了當模特兒努力減肥擠進S號秀服，到最後決定展現真實模樣，成為大尺碼模特兒，她滿意表示自己更美了，經常公開自己擠出肚子三層肉的照片，毫不扭捏。

▲▼ Vivian Hoorn（圖／翻攝vivianhoorn IG）

▲Vivian Hoorn認為自信是改變自己的關鍵。（圖／翻攝vivianhoorn IG）

Vivian Hoorn為減肥痛苦多年，但她有天靈光一閃，對自己說：「你是美麗的！別讓任何人影響你，自信是關鍵，只要過得健康就可以開心生活。」於是她接受了自己的樣貌，自信套上各式服裝，她尤其滿意自己的背部線條，就算被嚴苛的標準認為「虎背熊腰」，她也認為：「背部對我而言就像純粹的藝術品，你喜歡自己身體哪個部位呢？」

▲▼ Vivian Hoorn（圖／翻攝vivianhoorn IG）

▲Vivian Hoorn當大尺碼模特兒更懂得愛自己。（圖／翻攝vivianhoorn IG）

鼓勵大眾擁抱自己、多疼愛自己，Vivian Hoorn的正面態度吸引各時尚品牌，包括H&M請她示範最新的Simone Rocha聯名系列，荷蘭泳衣品牌Hunkemöller、泳裝內衣品牌Bayu The Label也常邀她示範新品，她駕馭起各式比基尼態度大方，展現最真實的模樣。

▲▼ Vivian Hoorn（圖／翻攝vivianhoorn IG）

▲Vivian Hoorn最滿意自己的背部線條。（圖／翻攝vivianhoorn IG）

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Vivian Hoorn

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