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壓力大到喘不過氣？研究：親吻能消除焦慮，5個超強紓壓法快筆記

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▲▼親吻能消除焦慮，5個超強紓壓法快筆記 。（圖／Unsplash）

▲交往有益身心健康，親吻能幫助減緩焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

現代人生活緊湊，我們每天都在面臨著各種壓力，可能來自家人、朋友，甚至是另一半，若你發現最近呼吸困難、脈搏急速跳動，都是身體在提醒你該放鬆了，以下5個簡單方法能消除焦慮，將緊張情緒一掃而空。

#學會原諒

我們在人際關係中，曾經傷過人，也被傷害過，曾有心理學家指出，當我們腦袋中重複播放著不愉快經驗時，身體系統也會受到損害。換句話說，放下、學會原諒才是自救之道，能設身處地理解對方動機，才能讓自己找回平靜。

▲▼親吻能消除焦慮，5個超強紓壓法快筆記 。（圖／Unsplash）

#打開窗戶看窗外

研究顯示，當有面臨壓力時，若是能對著漂亮的風景，心跳速度能最快恢復正常，也就是說大自然景色能幫助放鬆情緒，輕鬆化解緊繃情緒。

#一天一個吻

壓力的來源多半來自孤立和疏離感，研究顯示一天一個吻能緩解焦慮，接吻會產生腦內啡，一天若有一次10秒鐘的深吻，對身心健康好處多多。

▲▼親吻能消除焦慮，5個超強紓壓法快筆記 。（圖／Unsplash）

#適量的運動

很多人會藉由運動流汗來消除緊張情緒，但是當心理過度疲憊時，若是還選擇強度高的運動，反而會使壓力指數提升，這時不妨試著散步、瑜珈等溫和運動，對於釋放心理壓力相當有感。

#平常心看催淚電影

有研究指出，用正面樂觀心情看催淚電影，能幫助面對現實中的困境，想像自己若日後也到同樣困境，可以將這股信心帶入生活，才發現其實事情沒你想的那麼糟。

►拖延症是你？「8大致命弱點」讓你效率低落　網哭：全都中

關鍵字：

紓壓, 緊張, 緊繃, 心情

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