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必收的「燕麥色」爆款包全出列！Jessica背DIOR給你看　Chloe帆布袋美炸

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記者王蓁蓁 / 台北報導

「燕麥色」近期悄悄以溫柔氣息征服時尚圈，是繼年度夯色「奶茶色」之後，又一療癒度滿分的色系，低調又帶點極簡的清新感是「燕麥色」最吸引人的地方，各大品牌包括Chole、DIOR、CELINE等，相繼推出「燕麥色」爆款包，《ET FASHION》特別選出7款「春夏必收燕麥色IT BAG」，往下選出你心中的命定款，讓你的時尚進度不落人後。

Chole

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Chole Woody Tote Bag 中型，NT$29,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

近期一躍成為日、韓妞心頭好的Chole Woody Tote Bag，除了以帆布材質打造出療癒的「燕麥色」外觀，提把彷彿緞帶一般，印上大大的Chole Logo，一路延伸至包身，同時拼接咖啡色皮革點綴，在溫柔簡約中又不失精緻感，貼心推出大、中、小型等多款增添尺寸選擇，散發一股清新自然的隨興氣質。

DIOR

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Jessica背上大尺寸燕麥色DIOR Caro包，NT$140,000。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj、品牌官網)

取名自迪奧先生的妹妹Catherine Dior 於二戰時使用的別名「Caro」，DIOR Caro在柔軟的小牛皮上綴以經典Cannage藤格紋圖案，中央標誌性的復古金「CD」鎖扣，增添奢華質感，可拆卸、調節的鍊帶，則是汲取DIOR近期話題十足的時尚珠寶系列「CD Navy」，注入滿滿「CD」標誌打造如同飾品般的鍊帶，前少女時代成員Jessica也搶先背上氣質的燕麥色，隨興搭配牛仔褲就能穿搭滿分。

LOEWE

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲LOEWE Hammock提花帆布拼接小牛皮肩背提包。（圖 / 品牌提供)

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲LOEWE Cubi提花帆布肩背提包。（圖 / 品牌提供)

LOEWE近期將品牌的明星手袋，注入滿滿標誌性的Anagram logo，罕見帶來一系列「老花」包款，獨有的Double-warp雙經編織技術打造Anagram標誌，營造視覺及觸覺衝擊的立體效果，冷調的燕麥色配色，在老花豐富包款同時，仍舊極簡低調。

Louis Vuttion

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲LV Rendez-Vousg手袋，金屬細節相當吸睛。

奢華的金鍊搭配低調燕麥色，同時將標誌性的Monogarm老花，以及很能代表品牌的LV logo鎖頭顯眼地綴上包身，營造出衝突美感，搭配俐落掀蓋包型的全新Rendez-Vousg手袋，遊走在個性與優雅之間，可拆卸式背帶讓穿搭更多樣。

CELINE

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Triomphe Canvas凱旋門老花帆布錢包，NT$19,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Triomphe Canvas凱旋門老花帆布手機袋，NT$18,500 ; 圓形零錢包，NT$23,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

介紹完這麼多包，女孩們最關注的小皮件當然也不能少，春夏同樣以「燕麥色」大勢回歸的Triomphe Canvas凱旋門老花系列，交織著淺咖啡色，完美展現品牌鍾情的七〇年代復古風格，清新簡約的配色則為系列注入一股活力，尤其是金屬凱旋門Logo皮夾，不到2萬元就能入手，難怪經常缺貨，女孩們千萬下好離手呀！

PRADA

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲PRADA Cloe皮革手袋，NT$68,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA 2021春夏系列再度迎來全新爆款包「Cloe」，有著百搭的極簡輪廓，搭配流暢、圓潤的線條，近期又推出低調的燕麥色為包款增添療癒感，雖是以皮革打造在視覺上卻是十分地輕盈，仔細看就連PRADA標誌性的倒三角Logo也化身成燕麥色，質感瞬間爆棚。

COACH

▲爆款燕麥色包 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲COACH Tabby撞色手袋，NT$16,800。（圖 / 翻攝品牌官網）

帶有復古感的撞色Tabby包，內裡以溫暖的麂皮增添包款質感，可拆卸式的背帶，讓包款有多樣式的背法，方便的肩背、或是背出時下最流行的「夾在腋下」，超級適合有選擇困難的女孩們，包款方形的大容量也滿足了實用性，不怕變廢包。

►爆款包全換上「燕麥色」！Lisa露腰搶背CELINE、LOEWE老花鈴鼓包吸睛

►歐陽娜娜穿大西裝撞LV包　迪麗熱巴露腿迎戰！蓬軟三合一設計絕對爆款

關鍵字：

Chole, LOEWE, CELINE, DIOR, LouisVuttion, LV, PRADA, COACH, 燕麥色, ITBAG

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