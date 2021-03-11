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媲美專櫃的6款平價護手霜！妮維雅潤而不膩、曼秀雷敦保濕效果強

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自從酒精不離身之後，手掌指尖越來越容易乾燥，指緣縫還常常龜裂？以下小編為大家帶來6款平價、cp值高的護手膏介紹，悠斯晶堪稱肌膚拋光救星、全身能用，妮維雅潤而不膩、媲美專櫃！

平價護手霜1：YUSKIN悠斯晶A乳霜70g

YUSKIN 悠斯晶A乳霜，是眾多沙漠乾肌、貴婦手的救星！奶油色霜狀質地，滋潤滑順，吸收效果好不會泛油光，而裡面含有樟腦與多種維他命和調理成分，可以有感保濕修護，迅速舒緩乾燥、粗糙與不舒服的感覺。

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲YUSKIN 悠斯晶A乳霜。（圖／IG@virgo_macaron）

不只護手，許多網友也狂推薦將它拿來拋光龜裂腳後跟，修護效果一極棒呢！

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲網友狂推撫平龜裂腳後跟效果好。（圖／IG@virgo_macaron）

平價護手霜2：妮維雅極致修護護手霜 70ml

這條小編愛不釋手，CP值超高、辦公室的必備保養！主打B5成分跟乳木果油，能達到快速保濕與修護的效果。延展性高、吸收快速，滋潤度不會輸給鼎鼎大名的歐舒丹或Sabon。擦完後會感覺有層保護膜在手心，但敲鍵盤時是不黏不膩的，直到碰水才有感：「啊！我有擦護手霜呀！」

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲妮維雅極致修護護手霜。（圖／IG@niveaslovenija）

平價護手霜3：Kiss me奇士美護手霜 30ml

PTT網友狂推猛推的好物，乾裂粗糙老手不能錯過！主打藥用效果與長時間保濕，擦完後有柔潤存在感，需要一點時間吸收，但不會黏到干擾做事。小編朋友在餐廳打工時，因為常洗碗的關係、雙手經常有強烈不舒適感，但自從用了這條護手霜後，手部肌膚整個被治癒升級。

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲Kiss me奇士美護手霜。（圖／IG@edelinebeauty）

平價護手霜4：Aveeno艾惟諾燕麥高效舒緩護手霜 100g

主打天然護膚的Aveeno，是許多敏弱肌的人蜜糖，且質地非常令人驚豔！它用起來算清爽卻足夠滋潤，抹開當下就能感受質地由霜變為水感，且沒有添加香料，是脫皮易乾裂的沙漠肌編輯、也點頭稱讚的神仙護手霜。網友則分享：「因為香氣太太太低調天然，所以會跟香氛護手霜混合使用，在香味和滋潤度之間取得中間值（笑）」

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲艾惟諾燕麥高效舒緩護手霜。（圖／小紅書@Summi绵夏）

平價護手霜5：atrix艾翠斯潤手護指霜

想找集中修護的護手霜，PTT一致狂推深藍色款的atrix，且連裝潢師傅網友也分享、自己超愛用它！沒有明顯香氣，滋潤度足夠且吸收快，擦完後完全不會妨礙做事，潤澤感還能持續很久，並兼顧護甲效果。

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲atrix艾翠斯潤手護指霜。（圖／IG@mariagester.se）

平價護手霜6：曼秀雷敦濃厚高保濕護手霜 40g

雙手極度乾燥，不要清爽、「想要油潤」一點的護手霜，選它就對了！光聽名字就很厲害，而質地也如其名的濃稠厚實，無香味、不會太難吸收，擦上手後有種絲絨感，是皮膚吃得進去的強效保濕效果、而非假潤，很適合老太婆等級的重度乾手或冬季使用。

▲平價護手霜推薦。（圖／美人圈）

▲曼秀雷敦濃厚高保濕護手霜。（圖／IG@jsbpino）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

護手霜, 保養, 開架

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