網友熱議6款「開架保濕精華」！質地很圈粉，荷包肌膚都零負擔

保濕做得好，肌膚不顯老！近年來開架保養越做越厲害，質地很圈粉、清爽不悶黏外，快狠準的保濕效果與撫紋力道更是媲美專櫃！以下編輯為大家整理6款網友熱議的「開架保濕精華」推薦，大家一起看看吧～

開架保濕精華1：巴黎萊雅玻尿酸瞬效保濕水光精華 30ml

巴黎萊雅繼超強紫熨斗、神撫紋精華霜之後，這回強勢登場力作「玻尿酸爆水精華」啦！透過大小玻尿酸來幫助肌膚迅速補水，長時間維持水分，讓臉蛋是由內而外的剔透、發光，維持穩定的功效也是有目共睹。

不過最讓小編驚豔的，依舊是那清水般的質地，抹開之後有保水力道但絲毫不黏，油肌夏天用也覺得感到舒適！另外，玻璃瓶身與滴管設計，能讓每次使用都精準定量且衛生，成分中更是無添加香料、酒精，讓躁動肌膚也能安心使用。

開架保濕精華2：Simple清妍極致補水長效保濕精華 25ml

來自英國的Simple，是許多敏感敏弱肌人的蜜糖保養品牌！特別是明星商品、保濕精華，軟管包裝方便控制用量，小小條又特別方便攜帶外出，還能用一個月以上、CP值很高呢！

而透明凝露狀一抹就滑開成水膜，吸收速度快也清爽，甚至會懷疑自己有沒有擦東西上臉。雖然保濕力中規中矩，但編輯特別推薦做為妝前保養，適度的補水能力可以讓後續底妝更服貼，但又不至於土石流。

開架保濕精華3：TUNEMAKERS原液保濕美容液 30ml

簡簡單單就是特別好用！來自日本的TUNEMAKERS，主打減法保養，捨棄不必要的添加物，只提供肌膚所需的最純粹對策。其中最受矚目的，就是這款保濕保濕美容液啦～將神經醯胺、胺基酸、玻尿酸、角鯊烷與澳洲堅果油做黃金比例搭配，讓肌膚明顯感覺到喝飽水啦、水嫩嫩！

看似濃稠的奶白色質地，其實非常輕盈、滑順好推，吸收速度很快、有潤度但又不悶黏，連小編爸爸都搶著用！面對前陣子天氣的忽冷忽熱、皮膚狀況頻頻NG，也能靠它溫和保養，回穩壞壞膚況。

開架保濕精華4：無印良品水漾潤澤頂級精華液 50ml

小編也超愛無印良品的保養系列！特別是敏感肌系列，單純、極簡、CP值高，無論臉蛋處在何種狀態都能安心使用。

不過這回要介紹的，是日本無印店員也推薦的熱賣保養「水漾潤澤頂級精華液」。系列針對輕熟齡以上的肌膚做設計，主打保濕與抗老，並透過添加了石榴、覆盆子、玫瑰及玻尿酸、膠原蛋白等成分，來強化保濕效果，並讓皮膚柔嫩中光澤，推薦給乾燥肌、熟齡肌與冬天使用！

開架保濕精華5：THANK YOU FARMER絕對深層補水精華液EX 60ml

來自韓國的自然主義保養品牌Thank You Farmer，透過將稻米萃取注入產品，打造低刺激、敏弱肌皆可使用的小農系純淨保養。

其中「補水精華液EX」更是小紅書推翻、許多韓國歐膩私下愛用的好物之一！質地清潤，蘊含山藥切割面產生的黏液質做成的水光保護膜，更添加滿滿的庫拉索蘆薈萃取、光果甘草根、玻尿酸、卡瓦胡椒葉/根/莖萃取，能有效幫助肌膚舒緩與補水。

開架保濕精華6：Ezskin高濃度玻尿酸保濕凝膠 30ml

ezskin輕鬆美膚，應該是大家耳熟能詳的抗痘神主牌吧！這款保濕凝膠是他們家的明星商品，質地跟水一樣完全不濃稠，保濕力很有感，續航力很足夠！不含香精、不含酒精、不含酸類，對嬌貴肌來說也很適用，很多人更是拿它一瓶抵多罐做保養。

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自ezskin輕鬆美膚、customlife-media.jp

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