fb ig video ETtoday search mobile

這扭蛋太會放閃！廁所小人浪漫還原《鐵達尼號》 　壁咚、飛高高樣樣來

>

編輯／ChiNg

有在蒐集扭蛋的人肯定常常被各大品牌的設計巧思逗樂，每每看到有趣的扭蛋款式不僅瞬間被療癒，更是佩服這一連串的幽默感，下面介紹四款顏值與趣味兼具的扭蛋讓大家放鬆心情。

＃突破束縛的男女

日本品牌TAMA-KYU時常推出前衛感十足的扭蛋系列，這次則是以大家絕對不陌生的「廁所男女標誌」為靈感，設計出「突破束縛的男女扭蛋」全系列共六款，讓原本正經八百的小藍人與小紅人擺出各種放閃姿勢，像是「AHAHA」款即是小紅人被小藍人牽手飛高高的甜蜜兩人世界、模仿Jack跟Rose在甲板上環抱的「TITANIC」款，或是女孩們夢寐以求的壁咚也被kuso成扭蛋造型，每一款都讓人看了忍不住捧腹大笑。

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲此系列象徵著打破男女之間的界線、勇敢相愛，幽默的同時也很有意義。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

＃奇異鳥的日常

提到紐澳就讓人不禁聯想到當地的特有生物「奇異鳥」，毛茸茸、圓滾滾的身軀像極了一顆酸甜的奇異果，加上長長的尖嘴顯得格外呆萌可愛，玩具品牌TAKARA TOMY不僅將這討人喜歡的生物做成了扭蛋，更分別推出四款造型來跟大家介紹一下奇異鳥的日常，像是其中一款正在睡覺的奇異鳥竟蓋上了奇異果圖樣的小被被，超級可愛；或是因應近期防疫生活所推出「防疫破口款」，尖尖的嘴巴把口罩弄破了一個洞，笨笨的模樣讓人看了心花怒放。

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自推特＠mooomiso）

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自推特＠mooomiso）

▲奇異鳥的日常系列四款皆非常貼近生活，既逼真又可愛。（圖／翻攝自推特＠mooomiso）

＃瞪眼動物

動物們不會說話但正因為如此所以透過行為的觀察，我們可以猜測牠們的喜怒哀樂，品牌擁抱文創打造此系列「狂野國度瞪眼馬拉松」，推出五款面部表情戲劇感十足的動物，包括了無尾熊、斑馬、老虎、鯨頭鶴以及河馬，每一款的身形皆胖嘟嘟，再加上擠眉弄眼的生動表情除了挑釁之外還帶了一絲療癒感，讓人看了秒融化好想通通帶回家收藏。

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自91toy.com.tw）

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自91toy.com.tw）

▲眼神超有殺氣的瞪眼動物們個個都可愛到不行。（圖／翻攝自91toy.com.tw）

＃三麗鷗Ｘ加倍佳棒棒糖

喜歡療癒小物的話絕對不能錯過這個三麗鷗聯名款，與棒棒糖品牌加倍佳攜手打造最富顏值的「盲抽盒公仔」，一口氣就推出十款人氣卡通角色，像是Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、庫洛米等通通被藏在這顆圓滾滾的棒棒糖殼中，把粉嫩色調的外殼打開便能一次擁有一款公仔以及一顆棒棒糖，能吃又能玩CP值簡直太高了。

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自小紅書＠卡布沖沖沖）

▲▼扭蛋。（圖／翻攝自小紅書＠卡布沖沖沖）

▲將棒棒糖外殼打開後便可同時得到一款公仔以及一顆棒棒糖。（圖／翻攝自小紅書＠卡布沖沖沖）

►2顆半熟蛋組成皮卡丘！日本民間高手玩翻食物太厲害　網：根本欠吃

►高顏值包款TOP 4！巨大蝴蝶結包背出門秒吸睛、珍奶包超Q又實用

關鍵字：

扭蛋, 日本, 爆笑, 幽默, 療癒, 三麗鷗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」

台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

這4雙氣質仙女鞋春天必備！櫻花粉白子彈、繡球花Chuck 70太美了吧 日本流行的「口罩肌底妝」怎麼畫？飾底乳搭配蜜粉餅就有好氣色 最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂 快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜 朴敘俊穿新鞋帥翻狂吸380萬讚　這雙Nike聯名林俊傑早穿過 7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面