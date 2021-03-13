這扭蛋太會放閃！廁所小人浪漫還原《鐵達尼號》 　壁咚、飛高高樣樣來

編輯／ChiNg

有在蒐集扭蛋的人肯定常常被各大品牌的設計巧思逗樂，每每看到有趣的扭蛋款式不僅瞬間被療癒，更是佩服這一連串的幽默感，下面介紹四款顏值與趣味兼具的扭蛋讓大家放鬆心情。

＃突破束縛的男女

日本品牌TAMA-KYU時常推出前衛感十足的扭蛋系列，這次則是以大家絕對不陌生的「廁所男女標誌」為靈感，設計出「突破束縛的男女扭蛋」全系列共六款，讓原本正經八百的小藍人與小紅人擺出各種放閃姿勢，像是「AHAHA」款即是小紅人被小藍人牽手飛高高的甜蜜兩人世界、模仿Jack跟Rose在甲板上環抱的「TITANIC」款，或是女孩們夢寐以求的壁咚也被kuso成扭蛋造型，每一款都讓人看了忍不住捧腹大笑。

▲此系列象徵著打破男女之間的界線、勇敢相愛，幽默的同時也很有意義。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

＃奇異鳥的日常

提到紐澳就讓人不禁聯想到當地的特有生物「奇異鳥」，毛茸茸、圓滾滾的身軀像極了一顆酸甜的奇異果，加上長長的尖嘴顯得格外呆萌可愛，玩具品牌TAKARA TOMY不僅將這討人喜歡的生物做成了扭蛋，更分別推出四款造型來跟大家介紹一下奇異鳥的日常，像是其中一款正在睡覺的奇異鳥竟蓋上了奇異果圖樣的小被被，超級可愛；或是因應近期防疫生活所推出「防疫破口款」，尖尖的嘴巴把口罩弄破了一個洞，笨笨的模樣讓人看了心花怒放。

▲奇異鳥的日常系列四款皆非常貼近生活，既逼真又可愛。（圖／翻攝自推特＠mooomiso）

＃瞪眼動物

動物們不會說話但正因為如此所以透過行為的觀察，我們可以猜測牠們的喜怒哀樂，品牌擁抱文創打造此系列「狂野國度瞪眼馬拉松」，推出五款面部表情戲劇感十足的動物，包括了無尾熊、斑馬、老虎、鯨頭鶴以及河馬，每一款的身形皆胖嘟嘟，再加上擠眉弄眼的生動表情除了挑釁之外還帶了一絲療癒感，讓人看了秒融化好想通通帶回家收藏。

▲眼神超有殺氣的瞪眼動物們個個都可愛到不行。（圖／翻攝自91toy.com.tw）

＃三麗鷗Ｘ加倍佳棒棒糖

喜歡療癒小物的話絕對不能錯過這個三麗鷗聯名款，與棒棒糖品牌加倍佳攜手打造最富顏值的「盲抽盒公仔」，一口氣就推出十款人氣卡通角色，像是Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、庫洛米等通通被藏在這顆圓滾滾的棒棒糖殼中，把粉嫩色調的外殼打開便能一次擁有一款公仔以及一顆棒棒糖，能吃又能玩CP值簡直太高了。

▲將棒棒糖外殼打開後便可同時得到一款公仔以及一顆棒棒糖。（圖／翻攝自小紅書＠卡布沖沖沖）

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