台裔設計師王大仁致歉！「性騷擾疑雲」態度大轉：遺憾讓他們痛苦

▲華裔設計師王大仁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安／台北報導

美籍台裔設計師Alexander Wang（王大仁）去年（2020年）年底捲入性騷擾風波震驚各界，但他從始至終都否認傳聞。直至昨（9日）案情才有突破，王大仁終於在個人IG發表聲明表示：「我很遺憾讓他們感到痛苦。」並且指出自己身為公眾人物會樹立起好榜樣，態度大轉彎。

王大仁去年被踢爆性騷擾，男模 Owen Mooney 親自錄製影片喊話，聲稱他2017年在夜店偶遇王大仁遭到性騷擾舉動，更有不少自稱王大仁的友人，紛紛指出他就是「慣犯」，並對男女都出現過襲胸以及侵犯舉動，甚至提到下藥字眼。消息一出，王大仁親民形象立刻大打折扣，網友揚言要抵制他的品牌 Alexander Wang。





▲王大仁二度發表聲明態度大轉彎。（圖／CFP）

不過面對種種傳聞，王大仁都相當低調，只在1月時曾經跳出否認，表示自己從未從事過外界所描述的殘暴行為，然而風波始終未平息。直至昨（9日）時隔兩個月後，王大仁終於再度發表聲明，態度有明顯轉變，他提到：「我支持他們挺身而出的權利，我很遺憾導致他們痛苦，身為公眾人物，我將樹立一個更好的榜樣鼓勵他人辨別有害行為，生活是種成長，我會變得更好。」據了解，律師指出事件受害者已經與王大仁達成和解，但和解金額未提，期待事件盡快落幕。

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