fb ig video ETtoday search mobile

台裔設計師王大仁致歉！「性騷擾疑雲」態度大轉：遺憾讓他們痛苦

>

▲▼華裔設計師王大仁出席Alexander Wang微風南山開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲華裔設計師王大仁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安／台北報導

美籍台裔設計師Alexander Wang（王大仁）去年（2020年）年底捲入性騷擾風波震驚各界，但他從始至終都否認傳聞。直至昨（9日）案情才有突破，王大仁終於在個人IG發表聲明表示：「我很遺憾讓他們感到痛苦。」並且指出自己身為公眾人物會樹立起好榜樣，態度大轉彎。

王大仁去年被踢爆性騷擾，男模 Owen Mooney 親自錄製影片喊話，聲稱他2017年在夜店偶遇王大仁遭到性騷擾舉動，更有不少自稱王大仁的友人，紛紛指出他就是「慣犯」，並對男女都出現過襲胸以及侵犯舉動，甚至提到下藥字眼。消息一出，王大仁親民形象立刻大打折扣，網友揚言要抵制他的品牌 Alexander Wang。

▲王大仁 。（圖／CFP）

▲王大仁二度發表聲明態度大轉彎。（圖／CFP）

不過面對種種傳聞，王大仁都相當低調，只在1月時曾經跳出否認，表示自己從未從事過外界所描述的殘暴行為，然而風波始終未平息。直至昨（9日）時隔兩個月後，王大仁終於再度發表聲明，態度有明顯轉變，他提到：「我支持他們挺身而出的權利，我很遺憾導致他們痛苦，身為公眾人物，我將樹立一個更好的榜樣鼓勵他人辨別有害行為，生活是種成長，我會變得更好。」據了解，律師指出事件受害者已經與王大仁達成和解，但和解金額未提，期待事件盡快落幕。

►趙麗穎公主裙根本18歲少女！「防腐劑顏值」雪白肌膚透女神光

►歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

關鍵字：

設計師, Alexander Wang, 王大仁, 性騷擾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠 這些居然是IKEA！5款「特色新品」　39元起讓家跟別人不一樣 激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊 「脂包肌」腿型最難瘦！舞蹈老師傳授5招運動　擺脫蘿蔔腿順便提臀 朴信惠披白紗揮手甜笑電暈全網　下秒穿高爾夫球裝辣露「絕對領域」 5：2輕斷食瘦更多！3個月輕鬆減下9公斤不是問題 高顏值包款TOP 4！巨大蝴蝶結包背出門秒吸睛、珍奶包超Q又實用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面