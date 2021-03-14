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「西裝外套」百搭又遮肉！趙露思配洋裝超甜　太妍墊肩款更霸氣

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西裝外套的穿搭百搭又遮肉，是許多女星最愛的時尚單品！以下編輯為大家帶來9位女星西裝外套的穿搭範本＆tips整理，無論是想性感一下、甜美風格，還是激瘦秀長腿，跟著女星穿搭絕對不NG！

西裝外套穿搭1：申惠善、趙露思、李沁

>> 同色系西裝套裝

《哲仁王后》開播後，相信不少觀眾都被申惠善圈粉！除了戲裡戲外真性情讓人一秒愛上，私底下女神的衣品也很棒唷！

出席活動時，申惠善曾以俐落剪裁的灰色套裝亮相。小心機在於外套的V領，將「鎖骨」若影若現的呈現，很性感但不色情，搭配上收乾淨零碎髮的黑長直髮，又A又颯、氣場爆棚！

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲申惠善曾以俐落剪裁的灰色套裝亮相。（圖／naver.com、newspim.com）

>>長版型外套＋洋裝

而日常穿搭方面，長版西裝外套正在流行！像申惠善的穿法，在裡面搭上任何一款軟料洋裝，就能將甜美與成熟平衡的恰到好處（還能神奇遮肉！！）是非常值得筆記的穿搭tips。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲長版西裝外套搭洋裝是必學的遮肉穿搭術。（圖／IG@shinhs831）

趙露思的穿搭tips和申惠善相似，柔軟面料的洋裝＋長版型外套，甜美帥氣一次具備。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲洋裝＋長版型外套，甜美帥氣一次具備。（圖／微博＠趙露思的微博）

如果你擁有一雙逆天大長腿，千萬別把這優點藏起來！和李沁一樣，穿上迷你短裙、外搭鮮豔的西裝外套，絕對能輕鬆收割所有人目光。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲迷你短裙外搭鮮豔的西裝外套吸目光。（圖／微博＠李沁）

西裝外套穿搭2：太妍

>> 墊肩西裝套裝＋隨性感內搭

太妍選擇了有墊肩的西外穿搭，看上去加倍氣勢、霸氣。但要特別留意的是，內裡穿搭應要避免挑選過度正式的款式，好比說白襯衫與黑褲就容易NG，變得太過老氣、顯呆板。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲墊肩西外搭黑褲容易變得太過老氣。（圖／IG@taeyeon_ss）

為此，太妍透過獨特領口剪裁的襯衫，與休閒感較多的丹寧褲做搭配，來讓整體造型多一分隨性浪漫！

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲內裡選擇獨特領口剪裁的襯衫，減少正式感。（圖／IG@taeyeon_ss）

西裝外套穿搭3：朴信惠

>> 黑色是最顯瘦的顏色！

黑色西裝外套超百搭！不過如果上半身比較壯、梨形身材女孩，可以選擇蓋過臀部的西裝外套。此外，內搭長裙可拉長身形，遮住下半身的肉感；黑長褲能視覺修飾比例，讓雙腿看上去顯瘦，兩者都是很棒的下半身選擇。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲黑色西裝外套超百搭。（圖／IG@ssinz7）

西裝外套穿搭4：Irene Kim

>> 皮革材質單看就時髦

時髦精的日常穿搭，怎麼能少了皮革材質的西裝外套呢！時髦達人Irene的穿搭大玩材質變化，酷帥的皮革西外，搭配上睡衣風格的慵懶棉褲，有點衝突、有點矛盾，但又有充斥著不羈的浪漫。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲皮革西外單看就時髦。（圖／IG@ireneisgood）

初學者可以從同色系下手，甚至只用黑白灰搭配也沒問題，亂亂搭都不NG！

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲皮革西外隨搭都時髦。（圖／IG@ireneisgood）

西裝外套穿搭5：KIM 김현아

>> 露出一點皮膚色、耍點小性感

如果想透過西裝外套展現正式感，但又不想太過老氣、怎麼穿？韓國時尚部落客KIM的穿搭tips在於善用「V型剪裁」與「露出適當的肌膚顏色」。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲記住一個tips：露出適當的肌膚顏色，（圖／IG@thanks_kim）

一件相對寬鬆的灰色西裝外套，裡面穿搭黑色V領背心、黑褲。鞋款也呼應的選擇了微V尖頭包鞋，讓專業感和氣質皆拿捏在最完美的平衡上。

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲選用一些V型剪裁搭配。（圖／IG@thanks_kim）

想大膽活潑一點，推薦試試看江疏影的變化穿搭法，將內搭與鞋款色系改成白色／淺色系，會是更適合夏天的西裝外套＃OOTD唷！

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲夏天的西外變化穿搭法。（圖／微博＠江疏影）

西裝外套穿搭6：楊紫

楊紫的這款西裝外套穿搭方式，難度較高，但能強調出更鮮明的個人特色。混搭的單品使用讓整體看上去更活潑，不過同樣留意著顏色運用，黑白灰的基調上用粉色的飾品與鞋款畫龍點睛，高級又耐看！

▲西裝外套穿搭範本。（圖／美人圈）

▲混搭單品能讓整體高級又耐看。（圖／微博＠楊紫）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

西裝外套, 外套, 穿搭, 女星

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