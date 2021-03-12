亮・珠寶／梵克雅寶迷你小花閃爆　關鍵在小鑽等級超優

▲模特兒佩戴梵克雅寶Frivole系列新款小型款鍊墜、耳環。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

春暖花開時節，該是小花珠寶登場的時候了，設計充滿詩意的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出Frivole系列珠寶，由玫瑰金勾勒出如心型輪廓的花瓣，中央點綴單顆美鑽，樣式秀氣但存在感十足，品牌同時推小型與迷你等不同尺寸，滿足女性在日常配搭的需求。

▲梵克雅寶迷你款式Frivole吊墜（左）123,000元，迷你款Frivole手鍊115,000元。



由三片花瓣構成花朵造型的梵克雅寶Frivole系列珠寶，最入門之作是單朵花的迷你款手鍊，另有耳環、鍊墜等款式，華麗版本則是裝飾兩朵鑽石花的指間戒，半開的花蕾錯落有致，在開口指環上形成高低對比，生動展現花朵的自然姿態。

▲梵克雅寶迷你款式玫瑰金鑲鑽Frivole耳環，200,000元。



Frivole系列雖然小巧，但戴上後閃耀的光芒令人難以忽視，歸功於梵克雅寶對於挑選鑽石的講究與堅持，無論是象徵花蕊的單鑲鑽石，抑或花瓣上的圓鑽，都遵循品牌只選顏色達D至F級、淨度只取IF至VVS等級美鑽的原則，因此小鑽聚集也能立大功，一樣閃耀迷人。

▲梵克雅寶Frivole Between the Finger指間戒，645,000元。



發源自羅馬的寶格麗（BVLGARI），則從自古羅法人就非常喜愛象徵幸福喜悅的四瓣花擷取靈感，創作四瓣花造型的Fiorever 珠寶，款式從中央點綴單鑽的鏤空線條花朵設計、到鑲滿寶石的高級珠寶均備，款款傳達熱情奔放的品牌精神，以18K白金單邊鑲鑽耳環為例，刻意於上下點綴兩朵鑽石花，戴上時髦指數立刻飆升。

▲寶格麗Fiorever 18K金鑲單鑽項鍊（左）65,700元，18K玫瑰金垂墜式項鍊133,100元。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Fiorever 18K白金單邊耳環，鑲飾 2 顆主鑽和密鑲鑽石，325,700元。



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