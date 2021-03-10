12道「難吃便當配菜」必跳過！網：三色豆、螢光咖哩應該消失

編輯／Emily

便當雖然從小吃到大，卻是很多人最討厭的食物，原因可能就出在超雷的「配菜」上，每次打開盒蓋總是既期待又怕受傷害，要是看到三色豆、紅蘿蔔炒蛋之類的菜色，就算主食再美味也會喪失胃口。漫畫家葉明軒就繪製了一張讓台灣人超有共鳴的「難吃便當配菜」圖，馬上引起網友們熱烈討論。

▲12道難吃便當菜，你討厭吃的上榜了嗎？（圖／葉明軒授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

漫畫家葉明軒在臉書上創作了《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列插畫，其中「難吃便當配菜」集結了12樣台灣便當常見的超雷菜色，只要在便當裡看到它們絕對會跳過，網友認為最該消失的「三色豆」就是其中之一，冷凍的玉米、豆子、紅蘿蔔丁口感不佳，出現在便當裡超沒誠意。

▲三色豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



「螢光咖哩」被網友們覺得名稱貼切又有創意，這道配菜有著詭異色澤，再加上吃起來根本一點都不像咖哩，直接讓它被唾棄。因為黑黑一坨被形容成「電話線」的海龍／海茸也被點名，還有「紅蘿蔔炒蛋」和「洋蔥炒蛋」，裡面的蛋根本是稀有物，對於不喜歡這兩種菜的人來說，真的沒辦法吃。

▲便當菜色。（圖／取自免費圖庫pixabay）



很多有同感的網友都在貼文下點名自己不愛的便當菜，甚至提出可以把討厭的連成賓果。不過也有網友幫這些菜色反駁，表示：「滷海帶蘿蔔很下飯」、「電話線其實不錯吃」、「三色豆裡的玉米是無辜的」等等，並指出便當配菜會難吃，很可能是因為店家廚藝太差，會煮的話其實這些菜色都能很美味。

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