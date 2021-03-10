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《上流戰爭》金素妍竟會穿平價ZARA？韓妞搶穿「小香風外套」當貴婦

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記者王則絲／台北報導

去年底引爆話題的狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》，第二季已於今年2月開播，風潮持續延燒，其中飾演千瑞璡一角的女星金素妍，於最近集數中穿上了ZARA的黑西裝，把平價服裝穿出上流社會的貴氣。近期ZARA還新推出了多款「小香風」外套，成為韓妞們搶穿的單品，同樣能達到這種「偽精品」的貴婦高級感。

▲金素妍穿ZARA。（圖／翻攝自IG）

▲《上流戰爭》第二季開播收視依然居高不下。（圖／翻攝自SBS）

《上流戰爭》第二季開播後，劇情再度反轉再反轉，讓人完全猜不著頭緒，成為網友們討論的熱門話題，金素妍瘋狂的演技更是本劇必看的亮點之一，劇中角色們各個都是位高權重的上流人士，戲服當然也相當要求，尤其是女主角們天天都像時裝秀一樣，華麗、浮誇服裝一點沒少。

▲金素妍穿ZARA。（圖／翻攝自IG）

▲金素妍於劇中穿著ZARA西裝。（圖／翻攝自《上流戰爭》、ZARA）

但其實她們穿的不只有昂貴的設計品牌或精品，像上回於第二季第5集中，金素妍身上低調幹練的黑色西裝，便是來自平價品牌ZARA，並藉由腰間的金屬圓圈腰帶凸顯纖細身材，吵起架、罵起人來依然非常霸氣、有勁，加上些許金飾的點綴，穿出精品般高級質感。

▲金素妍穿ZARA。（圖／翻攝自IG）

▲徐玄穿著深綠色ZARA小香風外套。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）

雖然這款西裝目前已是完售狀態，但是近期ZARA推出了幾款「小香風」外套，也是能達到「偽精品」的貴婦上流風味的，非常受到韓妞們喜愛，像是女星徐玄兩天前才穿上了綠色毛呢織紋的西裝外套，另外，許多女孩們則是看上另一款淡藍色短版西外，圓形鈕扣與交織的紋理都與香奈兒有些神似，高級感爆棚。

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關鍵字：

金素妍, 千瑞璡, 千書真, 千瑞珍, 上流戰爭, Penthouse, ZARA, 小香風外套

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