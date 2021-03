為何饒舌歌手都喜歡純白Air Force 1？有這些意涵！

Air force 1 在 1982 年誕生自設計師 Bruce Kilgore 筆下,這雙承載了運動、街頭、時尚文化的鞋履,儘管迄今已過了 39 餘年,它仍舊在深刻影響著世界各地的文化脈動。但你會好奇,這雙已有著近 40 年歷史,甚至連設計師本人都曾不解為何 AF-1 會是這麼紅的鞋子,到底是怎樣的原因受到群眾這麼的大力支持。

無非有人直言,Air Force 1 在板型、搭配度上能說是無懈可擊,所以勢必受到普羅大眾的歡迎,但小編反倒更喜歡另一種分析,那就是 Air Force 1 與嘻哈音樂文化密不可分的連結。受到許多嘻哈歌手的推波助瀾,幫助到 Air Force 1 有著無窮盡的曝光,這次就讓小編帶大家解析到為何饒舌歌手這麼愛穿 Air Force 1、以及它深刻影響無數 Hip Hip 囝的原因。

▲Jay-Z。(圖/ Web)

饒舌歌手為 Air Force 1 推波助瀾

由 Kareem'Biggs'Burke、Damon“ Dame” Dash 和 Jay-Z 三巨頭所建構的 ROC-A-FELLA 帝國,可謂奠定了 AF 1 在嘻哈世界的崇高地位,就連 Complex 球鞋編輯 MATT WELTY 都曾發表文章探討,其中旨在強調的,無非是 "From Uptown to the World" 這概念。一手操刀 ROC-A-FELLA 行銷事務的 Biggs 認為到,因為身處紐約這個時尚之都的關係,讓他們的生活早就與潮流融合,而 Air Force 1 在當時的紐約街頭就已非常流行,雖說 Jay-Z 只是隨著生活習慣、將純白的 Air Force 1 穿在腳下,卻也意外地將此鞋履與嘻哈文化連結,讓 AF 1 成為很能代表饒舌歌手形象的球鞋。甚至在 2002 年,夾帶火爆人氣的 Nelly 更在《Nellyville》以歌曲〈Air Force Ones〉為其歌頌,這一層層的推波助瀾造就 AF 1 在嘻哈世界如此經典的開端。

▲Fat Joe(圖/Web)

純白的 Air Force 1 和饒舌歌手的闊綽

started from the bottom 敘述著不少 Rapper 奮鬥的原因,許多在小時候因家庭因素、不得不在街頭上 hustle 過生活,而每天想盡辦法的想要成功,無非是為了遠離每天毒品、槍枝和搶劫圍繞的日子。因為這樣地苦過來,所以當日子發達了,當然也想盡情 flexing 自己身上的行頭,而除了乾淨的 AJ 是標配、屢屢純白的 Air Focre 1 也做為饒舌歌手炫耀成功的手段,甚至其事態更誇張到 Fat Joe 曾到鞋店一口氣買下24雙全白 AF 1、Biggs講到「白色 AF1都只能穿一次」的話,得知此鞋履會深受到饒舌歌手喜愛的另一原因。

▲陳冠希。(圖/Web)

世界饒舌歌手皆都為其歌頌

Air Force 1 在饒舌歌手心中的地位如何,從他們的歌詞中便能略知一二。從 Trap 曲風先驅 Young Jeezy 唱到的 "You couldn't walk a mile off in my Air Forces"、再到新生代 Lil Baby 饒唱的 "Go crazy for white Air Force 1's, maybe 'cause I'm a dope boy" 歌詞,可以清楚發現到新舊世代饒舌歌手都能為之瘋狂的現象。且不僅美國、在華人世界坐擁龐大聲量的嘻哈音樂人陳冠希更在訪談中直白吐露過 「是AF 1讓我變成鞋頭」,表示 Air Force 1 是他收藏過最多雙的鞋款,再次證明著「空軍一號」持續受到嘻哈圈熱愛的現象。

不僅寫入歌詞、更動員饒舌歌手創作



除了台灣讀者肯定熟悉、在2017年由 Nike 號召的「超新星小隊」所狂妄呈現的〈走到飛〉外,其實早在 Air Force 1「25 週年」之際,Nike Records 便找來 Rakim、Kanye West、Nas、KRS-One 和 DJ Premier 就已共組嘻哈明星隊並呈現名為〈Classic〉的創作,讚頌著 Air Force 1 的經典。除了上述兩首時逢 AF 1 週年所誕生的音樂外,時不時也會出現 Rapper 特地為這雙鞋履、抑或者 Swoosh 而精心寫下的音樂作品,像是 Barry Chen 的〈AIR FORCE ONE〉和 CHANGMO 的〈Swoosh Flow〉。

看完小編上述的 4 點分析,希望你對 Air Force 1 與 Hip Hop 文化的連結有著更進一步的認識。但就算不論 Air Force 1 本身的文化意義,它著實是一雙搭配性佳且實穿的球鞋,不僅是你喜歡的饒舌歌手像是 Kanye West、A$ap Rocky,或者韓流 idol Jennie 等都曾在公開場合著用 Air Force 1,使得它絕對是相對平價、卻能讓你搭配出與一眾明星相似風格的球鞋,這已盛行世界近 40 年的 Air Force 1,你能不來上一雙嗎?

Cover / CHANGMO : Swoosh Flow

延伸閱讀

潮流社論|CLOT X NIKE AIR MAX 1 聯名價格跌太慘,陳冠希:「其實沒很多人想要」?

被你低估的 YEEZY 350 V2 這回換了顏值想爭口氣