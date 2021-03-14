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「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮

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編輯／ChiNg

回顧2020年的陸劇，無論是青春校園類型還是霸道總裁的職場劇，一部部都甜到讓人看了好過癮，看了一遍不夠還想再二刷、三刷，下面十部熱播鉅作不僅男女主角顏值高到沒話說，編劇與台詞的設計更是不時的說進心坎裡，就讓小編帶著大家回味劇中金句一起複習精彩劇情。

《半是蜜糖半是傷》

「我微笑，不代表我沒有落淚；我離開，不代表我不想留下來；我堅強，不代表我不需要依賴；我忘記，不代表我們沒有曾經相愛。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲半是蜜糖半是傷（圖／翻攝自微博＠半是蜜糖半是傷）

《二十不惑》

「自信也好，自以為是也罷，試錯了是青春，試對了是長大。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲二十不惑（圖／翻攝自微博＠二十不惑）

《三十而已》

「沒有20歲的肆意灑脫，沒有40歲的雲淡風輕。30，想要的是更好的生活」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲三十而已（圖／翻攝自微博＠三十而已）

《幸福，觸手可及》

「人生有很多活法，但是你要搞清楚一件事：什麼叫放手、什麼叫退縮。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲幸福，觸手可及（圖／翻攝自微博＠幸福觸手可及）

《親愛的自己》

「你知道怎樣做才能讓污水潑不到你嗎？就是你要站得足夠高，他們想潑都潑不著。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲親愛的自己（圖／翻攝自微博＠親愛的自己）

《從結婚開始戀愛》

「很多事情並不是因為困難才放棄的，而是因為放棄了，才顯得如此困難。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲從結婚開始戀愛（圖／翻攝自微博＠從結婚開始戀愛）

《最初的相遇，最後的別離》

「可惜世事總是不如人意十之八九，有些人有些事，一旦出現就像是命裡的劫數，避不開，也躲不掉。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲最初的相遇，最後的別離（圖／翻攝自微博＠相遇別離）

《餘生請多指教》

「曾經以為，世界這麼大，我又走得這麼慢，可能這輩子都遇不到良人了。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲《餘生請多指教（圖／翻攝自微博＠餘生請多指教）

《與晨同光》

「歲月最初的晨光裡，命運像一頭困獸，吞掉他那美好的不再來的青春。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲與晨同光（圖／翻攝自微博＠與晨同光）

《以家人之名》

「人在成長過程中，先是酸甜比較多一點，接著就是苦辣比較多一點，如果沒有痛苦做比較，那快樂就毫無意義。」

▲▼陸劇2020熱播top10。（圖／翻攝自微博官方）

▲以家人之名（圖／翻攝自微博＠以家人之名）

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關鍵字：

金句, 陸劇, 語錄, 台詞

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