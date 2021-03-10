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搞懂4個戀愛心理學：適時給對方添麻煩，讓他離不開你

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▲▼搞懂4個戀愛心理學，讓他更愛你 。（圖／翻攝自ＦＢ）

▲利用小技巧讓兩人關係更長久。（圖／翻攝FB/JTBC Drama，以下同）

編輯/ Lily

想要維持一段舒服的戀愛關係，光是努力還不夠，還得運用一些小心機來經營。以下愛情心理學快筆記，善用這些能讓妳們的感情更長久穩定。

＃羅密歐與茱麗葉效應

當兩人的關係受到外界阻礙或否定時，反而能增加感情凝聚力，這就稱作羅密歐與茱麗葉效應。當兩人有一些矛盾和衝突時，不妨回想一下身旁親友當初對你們交往不看好或一些三言兩語，這類言論反而會讓你們兩人更加相愛。

▲▼搞懂4個戀愛心理學，讓他更愛你 。（圖／翻攝自ＦＢ）

＃富蘭克林效應

我們談戀愛時總想著不要給另一半添麻煩，總覺得男生都喜歡獨立的女生，但事實卻不然，心理學中的富蘭克林效應，指的就是對於曾經幫助過的人，你會對他更有好感，感情中雖然需要獨立，同樣也別怕給對方添麻煩，適時的請他幫忙，會使他更愛你。

＃馬太效應

很多人都以為，愛情是你付出越多，你得到的也會越多，但若你總是卑微的付出所有，只會讓對方不懂得愛惜你。心理學中的馬太效應是指多的越多，少的越少，也就是說在愛情中不自信的人，收獲的愛絕不會多。所以別總是過度付出，你需要想辦法豐富自己、變得優秀，才能獲得勢均力敵的愛情。

▲▼搞懂4個戀愛心理學，讓他更愛你 。（圖／翻攝自ＦＢ）

＃稟賦效應

稟賦效應是指人擁有某件東西時，便會對這樣東西進行價值評估，並且對於該物價值的評價和關注度更大大提升。我們對於擁有的事物，有著較高的敏感度，尤其是要失去時，會投入更多精力去關注，這個應用在愛情上，可以試著讓對方明白，雖然你們在交往，不過卻也沒有完全掌握你，這種不確定性會讓另一半更在意你。

►你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

關鍵字：

愛情, 愛情心理學, 戀愛

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