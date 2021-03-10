巴黎時裝周／MIU MIU讓模特在雪地裡穿比基尼　毛毛雪靴、手套太Ｑ

▲MIU MIU 2021秋冬女裝秀於多洛米蒂山脈的雪地中舉行。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

很快的巴黎時裝周已接近尾聲，MIU MIU秋冬線上大秀於台灣時間昨日晚間登場，令人驚喜的是秀場竟是在壯闊的高山雪地中舉行，畫面如夢似幻，MIU MIU 2021秋冬系列以「Brave Heart無謂之心」為主題，運用比基尼造型來展現女性的勇敢，而MIU MIU充滿少女心的招牌特質，也能在毛毛手套、毛毛雪靴、毛毛手袋、針織口罩帽⋯⋯等單品中找到。

疫情下少了觀眾的時裝秀，反而讓品牌在秀場上的選擇更不受限制，像MIU MIU這次就直接將場景拉到杳無人煙的高山雪地，免去繁雜的秀場佈置與浪費，多了的是大自然的壯闊美感。

Miuccia Prada表示：「我記得當時還很年輕，那時天氣很熱，讓人想穿比基去滑雪，感覺會很奇怪，但其實最後並不會。」因此MIU MIU在這季做出了極端的融合，將貼身舒適的內衣與澎厚保暖的滑雪服混為一談，誕生了許多可愛的單品。「Miu Miu 2021秋冬系列講述女性的想象力，探討在不同場域所產生的多重想法。 嘗試實執行夢想是勇敢的。 此外，將實用與精緻美好的東西相互結合，這兩者不會互相矛盾。」

▲針織貼身的內衣單品。



▲連體羽絨雪衣、皮草大衣。



模特兒們穿著柔軟針織的內著單品現身於雪地上，營造衝突的美感，而秋冬重要的羽絨外套也佔了很大的比例，除了有波浪絎縫的羽絨外套、褲裝與手套，還有超搶眼的連體雪衣。本季另一重點元素「人造毛皮」，大膽運用於份量感大衣、手套與雪靴上，手袋部分也一併加入毛毛行列，看起來相當療癒可愛。

本季的焦點單品還包括了條紋圖案的針織帽款，加碼向前延伸出面罩，讓帽子兼具口罩的功用，繽紛色調在純白背景中顯得特別跳。

▲搶眼的針織口罩帽、秋冬新款手袋。

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GIVENCHY 2021秋冬男女裝系列於7日晚間壓軸登場，本季除延續上一季的暗黑美學，更新增多項焦點單品，包括貓耳形狀的「搶匪頭套」、巨大如拳擊手套的皮草手套，是否與MIU MIU有幾分神似？

▲GIVENCHY 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）



本季大秀上吸引目光的單品眾多，最特別的單品大概就屬這些貓耳朵形狀的「搶匪頭套」，針織材質的帽款連臉部都一併包覆，僅露出雙眼部分，另外包括延伸自上一季的巨型鎖鏈項鍊，還有巨如拳擊手套的皮草手套、金屬水瓶、皇冠造型的帽款，以及幾乎貫穿全場的笨重鞋履。

▲GIVENCHY 2021秋冬焦點單品。（圖／品牌提供、翻攝自IG@matthewmwilliams）



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