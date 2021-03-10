直播／LV竟出「石膏包」！該怎麼搭衣服　3／10晚上9點穿給妳看

▲LV 2021秋冬系列，在巴黎羅浮宮發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）的2021秋冬系列要發表了！將在台灣時間3月10日晚上9點登場，LV已經搶先曝光了幾款與義大利家飾品牌FORNASETTI聯名的包款，將石膏像變成搶眼圖騰，想看更多包、想知道最新服裝的長相，記得鎖定上方影片的直播，第一時間看到遠在巴黎羅浮宮上演的2021秋冬秀。

▲搶先曝光的LV X FORNASETTI系列包款，有Keepall旅行袋（上圖左）、經典的Alma（下圖）等 。（圖／翻攝LV IG）

▲搶先曝光的LV X FORNASETTI系列包款，非常有特色 。（圖／翻攝LV IG）

2021秋冬與LV合作的FORNASETTI，有超過百年歷史，除了家飾品，香氛也相當受歡迎，曾有「世界上最美女人」稱號的19世紀末歌劇女高音Lina Cavalieri是品牌重要繆思，至今仍是，在FORNASETTI的各項設計中經常可見她的細膩臉龐，或是紅唇、眼眸特寫，FORNASETTI帶點超現實主義的手法，無論人臉或月亮、太陽，通通變得極具特色。

▲義大利百年品牌FORNASETTI的作品有獨特的態度與風格。（圖／翻攝FORNASETTI IG）

LV搶先曝光的聯名膠囊系列中，可見到旅行袋Keepall、經典的Alma包，都換上新表情，還有全新包款直接是石膏像圖案，看到搶先亮相的包包，有網友按讚給愛心，不過也有人直接留言「VERSACE？」評價看法大不同，你覺得如何呢？記得看直播給答案。

▲LV全新滑雪鏡，也將在2021秋冬秀中亮相。（圖／翻攝LV IG）

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