fb ig video ETtoday search mobile

直播／LV竟出「石膏包」！該怎麼搭衣服　3／10晚上9點穿給妳看

>

▲LV 2021秋冬系列，在巴黎羅浮宮發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）的2021秋冬系列要發表了！將在台灣時間3月10日晚上9點登場，LV已經搶先曝光了幾款與義大利家飾品牌FORNASETTI聯名的包款，將石膏像變成搶眼圖騰，想看更多包、想知道最新服裝的長相，記得鎖定上方影片的直播，第一時間看到遠在巴黎羅浮宮上演的2021秋冬秀。

▲LV 2021秋冬秀直播 FORNASETTI。（圖／翻攝LV IG、FORNASETTI IG）

▲LV 2021秋冬秀直播 FORNASETTI。（圖／翻攝LV IG、FORNASETTI IG）

▲搶先曝光的LV X FORNASETTI系列包款，有Keepall旅行袋（上圖左）、經典的Alma（下圖）等 。（圖／翻攝LV IG）

▲LV 2021秋冬秀直播 FORNASETTI。（圖／翻攝LV IG、FORNASETTI IG）

▲搶先曝光的LV X FORNASETTI系列包款，非常有特色 。（圖／翻攝LV IG）

2021秋冬與LV合作的FORNASETTI，有超過百年歷史，除了家飾品，香氛也相當受歡迎，曾有「世界上最美女人」稱號的19世紀末歌劇女高音Lina Cavalieri是品牌重要繆思，至今仍是，在FORNASETTI的各項設計中經常可見她的細膩臉龐，或是紅唇、眼眸特寫，FORNASETTI帶點超現實主義的手法，無論人臉或月亮、太陽，通通變得極具特色。

▲LV 2021秋冬秀直播 FORNASETTI。（圖／翻攝LV IG、FORNASETTI IG）

▲義大利百年品牌FORNASETTI的作品有獨特的態度與風格。（圖／翻攝FORNASETTI IG）

LV搶先曝光的聯名膠囊系列中，可見到旅行袋Keepall、經典的Alma包，都換上新表情，還有全新包款直接是石膏像圖案，看到搶先亮相的包包，有網友按讚給愛心，不過也有人直接留言「VERSACE？」評價看法大不同，你覺得如何呢？記得看直播給答案。

▲LV 2021秋冬秀直播 FORNASETTI。（圖／翻攝LV IG、FORNASETTI IG）

▲LV全新滑雪鏡，也將在2021秋冬秀中亮相。（圖／翻攝LV IG）

►巴黎時裝周／GD與Jennie甜蜜揭幕香奈兒秀　口紅包、珠寶盒項鍊成亮點

►巴黎時裝周／GIVENCHY秋冬秀驚見「搶匪頭套」　Jil Sander新手袋神美

關鍵字：

直播, 巴黎時裝周, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, FORNASETTI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠 這些居然是IKEA！5款「特色新品」　39元起讓家跟別人不一樣 激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊 朴信惠披白紗揮手甜笑電暈全網　下秒穿高爾夫球裝辣露「絕對領域」 「脂包肌」腿型最難瘦！舞蹈老師傳授5招運動　擺脫蘿蔔腿順便提臀 有效去除廁所異味、濕氣的「6大隱藏好物」！萬金油竟能這樣用 5：2輕斷食瘦更多！3個月輕鬆減下9公斤不是問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面