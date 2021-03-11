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風・Luxury／雷達表9至12時標藍色有深意　最有活力與享樂的時刻

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▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，55,700元。（圖／雷達表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌各有經典的明星系列，但偶爾請團隊之外的設計師、建築師、藝術家出點子，絕對是創造話題又吸引錶迷的妙招。雷達表（Rado）積極與各國菁英設計師合作，屢屢創造驚喜，近期邀英國「情感工業設計」聞名的Tej Chauhan創作，推出True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版腕錶，9時至12時之間特別呈現藍色時標，因為他認為此為一天中最具活力的早晨，也是在夜晚中享受熱鬧夜生活的時刻。

▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）

▲英國工業設計師Tej Chauhan（左）打造同心圓凹陷式面盤的雷達表真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版。
 

雷達表真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版腕錶，是工業設計師Tej Chauhan從流行文化、電影、字體與色彩理論擷取靈感之作，第一眼立刻被銀色同心圓的凹陷式面盤吸引，配上鮮明的指針與時間標，以及3D感刻面的藍寶石水晶玻璃錶鏡，展現出深邃的立體感，且錶殼與錶帶是罕見的霧面黃色陶瓷材質，讓整只錶流露活潑氣息。

▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）

▲雷達表真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版底蓋採用拋光深灰色PVD塗層不鏽鋼。

ZENITH（真力時）則持續與阿根廷裔西班牙藝術家Felipe Pantone合作，繼去年邀他替位於瑞士Le Locle總部外牆進行巨幅繽紛色譜防水帆布創作，今年則聯手推出限量100只的DEFY 21 Felipe Pantone腕錶，將漸變色彩的光譜概念放入時標、功能盤環圈上，鏤空面盤上還透出彩虹色與黑白條紋芯裝飾，有趣的是彩色指針呈現閃電狀，更添潮流味。

▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith推出限量100只的DEFY 21 Felipe Pantone腕錶，僅限網路商店與專賣店銷售，約575,690元。（圖／翻攝Zenith IG，以下同）
 

藝術家標誌性的格紋，也從面盤一路延伸至DEFY 21 Felipe Pantone腕錶的錶圈，而錶殼的四個角落還雕有「FP#1」字樣，象徵Felipe Pantone與傳奇機芯El Primero，限量錶定價約575,690元，目前僅在官網與專賣店銷售，台灣未引進。

▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）▲▼Rado & Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith DEFY 21 Felipe Pantone腕錶機芯上有漸變彩虹色裝飾（左），指針造型則來自閃電。

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關鍵字：

Rado, 雷達表, Zenith

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