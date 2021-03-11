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台南也有「橡子共和國」可以逛！《龍貓》、《神隱少女》5大必買搶先看

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編輯／Emily

吉卜力工作室推出的動畫電影深受大家喜愛，前不久經典的《龍貓》才重返大螢幕，現在專門販售周邊商品的「橡子共和國」也將首度進駐南部，開設台灣三號店。3月18日會在台南新光三越開幕，除了多款先行販售商品，也推出台南限定圖案貼紙、包包，還有佈置成《龍貓》公車站立牌的打卡點可以拍照。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲「橡子共和國」台南店將於2021年3月18日台南正式開幕。（圖／公關照，以下同）

「橡子共和國」是吉卜力工作室周邊商品專賣店，目前在台北、台中都有店面，第三家店選擇設在台南新光三越新天地小西門B1。新店鋪融入台南在地特色，有仿造《龍貓》電影中草壁家的櫃台，以及台南限定的《神隱少女》湯婆婆油屋打卡點，還有3月18日至6月20日開幕期間才有的《龍貓》公車站立牌打卡點。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲店鋪入口處設有專為台南店量身打造的《神隱少女》油屋打卡點。

台南店會販售多款先行商品，其中《神隱少女》的「油屋模型」很值得收藏，它是一款彩色的木製立體拼圖，不用美工刀、黏著劑就能簡單組裝，做出來的成品跟電影裡的油屋建築一模一樣，外觀和細節全都神還原，還能找到無臉男和千尋，裡面附的LED燈，讓你能重現油屋夜晚的熱鬧景象。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲《神隱少女》的彩色版「油屋木製模型」。

「可收納蓋毯」系列也是必買商品，它平常是隻可愛的龍貓娃娃，可以當作抱枕使用，打開後裡面藏了一條小毯子，天冷時拿來蓋保暖又療癒，還有貓巴士、灰塵精靈、及《魔女宅急便》的吉吉等款式。喜歡《龍貓》的粉絲，也不能錯過「造型托特包」和「透明束口袋」，以及迷你龍貓藏在花瓣下的「桌邊掛包鉤」。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲可收納蓋毯系列共有龍貓、貓巴士、灰塵精靈、吉吉等4款。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲龍貓束口型托特包、龍貓透明包附束口袋造型可愛，拿著十分吸睛。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲龍貓花店「桌邊掛包鉤」拿來掛包包、雨傘實用又方便。

除了以上商品，這次更為台南店設計了一款限定圖案，選用台南市市徽同款的古典色彩琉璃金、城磚紅，將經典的貓巴士圖騰重新設計，變成充滿復古懷舊風的版本，圖案做成貼紙、圓鏡、包包讓人想全收，但這系列都要滿額才能贈送或加購。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲左圖為滿額禮貓巴士貼紙、圓鏡，右圖為加購好禮托特包。

另外，販售迪士尼2021年周邊商品的「迪士尼粉萌季期間限定店」，則是在台北、台中、高雄三地登場，以春天的櫻花為主題，推出許多粉嫩新品，有可愛度破表的「粉紅小熊維尼」娃娃，還有奇奇蒂蒂、桑普兔商品。台北會開到3月31日，台中、高雄則到4月5日，喜歡的人千萬別錯過。

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲粉萌季販售的粉紅小熊維尼娃娃。（圖／公關照，以下同）

▲橡子共和國台南店。（圖／公關提供）

▲「迪士尼粉萌季期間限定店」在台北、台中、高雄三地登場。

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關鍵字：

宮崎駿, 吉卜力, 神隱少女, 龍貓, 橡子共和國, 台南

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