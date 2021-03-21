「魔法巧克力」創造新吃法！一塊竟有多種味道　每次吃都是驚喜

編輯／ChiNg

若有一天能將味覺與視覺結合，食物便成了另類藝術，那將會是件多有趣的事情！這個看似不易的挑戰日本創意品牌CANOBLE做到了，向來致力於製作各種奶油創意食品的CANOBLE預計將於三月中旬推出只要隨著時光流逝就會改變口味與樣貌的巧克力，這次他們要把巧克力變成春季限定的藝術品。

CANOBLE的品牌核心是打破奶油只是食材配料的老舊思維欲將奶油變成餐盤上的主角，因此以日本當地的發酵奶油為主體並發揮創意加入各種配料，在不添加任何砂糖的前提下打造獨一無二的新吃法。像是這次主打的「覆盆子巧克力蛋糕」使用了奶油、牛奶以及覆盆子奶油餡等配料將五花八門的味覺體驗融於一體，而最特別的是隨著時間的挪移，不同的時間嚐起來的風味絕對不同，各種甜的、鹹的、酸的、苦的通通都能在同一塊巧克力裡品嚐到，彷彿是一塊魔法巧克力實在是太特別了。

▲CANOBLE致力於將奶油從配料變成主角，打造出這款隨著時間不同將會展現不同風味的覆盆子巧克力蛋糕。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

外包裝採以紅與桃紅的配色，如此高調奔放的用色就像是各種滋味在嘴裡釋出、刺激味蕾一樣，既熱情又活潑且生動；只需要一小片便能體驗多種味覺，不得不說這一塊巧克力CP值簡直太高，而亮麗奪目的外包裝同時也很適合作為禮物送人。

▲除了自己品嚐以外，漂亮的包裝也很適合拿來送禮。

此外，深受許多人喜愛的巧克力棒品牌POCKY也於泰國推出了史無前例的特殊口味，結合五顏六色的彩虹糖打造出這款繽紛的「彩虹糖柑橘口味巧克力棒」白底的外觀搭配上面類似點點繁星的彩虹糖，這款根本就是仙女的零食，網友紛紛留言「也太夢幻了吧」、「吃了會變仙女嗎？」

如此療癒的造型讓人看了完全捨不得吃，高顏值的外觀加上甜而不膩的柑橘風味，這款如此特別的巧克力棒剛上市馬上在泰國被搶瘋，台灣的朋友目前只能先透過欣賞照片解解嘴饞了，就算只能「用眼睛吃」仍然可以感受到它的仙氣逼人。

▲彩虹糖口味的高顏值Pocky目前僅於泰國販售。（圖／翻攝自小紅書＠今天真好玩）

不得不說可愛的食物真的會更加刺激食慾，這位來自瑞典的陶藝家Lisa Larson一向以帶有稚氣的童話風格深受粉絲們喜愛，而這次他將推出期間限定全新系列以貓咪形象打造而成的法式脆餅，食材上嚴選全天然原物料絕不添加任何防腐劑，而造型上因應貓奴們的要求將個個美味可口的小點心都刻上了貓主子的花紋實在是非常可愛；全系列共有奶油、海鹽以及胡椒三種口味，且其中胡椒風味款為本次限定，除了肉桂味飄香以外更加入了白胡椒、荳蔻等歐式香料，如此獨特且高顏值的貓咪餅乾絕對值得一試。

▲貓臉餅乾目前已於網路商店開始販售，數量有限喜歡的話動作要快。（圖／翻攝自fairycake.jp）

►高顏值包款TOP 4！巨大蝴蝶結包背出門秒吸睛、珍奶包超Q又實用

►KAKAO FRIENDS桃子變身烤麵包機！吐舌、閉眼表情印上吐司萌翻