曾之喬曝穿難走的鞋「像交爛男友」　鬆口與辰亦儒近況：他怕我話多

記者鮑璿安 ／台北報導

女星曾之喬今（10日）出席鞋履品牌JIMMY CHOO 春夏新品預覽會，踩著一雙高調的「粉色珠飾」高跟鞋亮相，讓她直呼是心目中的夢幻鞋款。而去年（2020年）1月曾之喬公佈結婚喜訊，轉眼間新婚已經一年多，被問及自己的婚姻之道，曾之喬指出溝通很重要，但下秒卻爆料：「他（辰亦儒）也是有點怕我話多。」

▲曾之喬相中粉色珠飾高跟鞋出席活動。（圖／品牌提供）

曾之喬相中粉色珠飾高跟鞋出席活動，對珍珠的喜愛更是超乎想像，她認為珍珠華麗優雅卻很內斂：「今天穿著比平常華麗，但我不是衝動消費，即便是特別鞋款也會希望穿搭性高一點，什麼場合都可以穿。」曾之喬除了女明星身份，也是外界眼中的穿搭高手，分享選鞋心得時，她指出舒適度是自己的第一重點，「千萬不要小看這件事，穿到不舒服的鞋，痛苦度不輸給交到爛男友。」

▲曾之喬認為穿到不舒服的鞋，痛苦度不輸給交到爛男友。（圖／品牌提供）

曾之喬進一步解釋：「女生到了一個程度，真的可以買雙穿一輩子的高跟鞋，當然好的鞋子單價也不低，所以每次穿都不舒服的話，就好像一段剪不斷理還亂的感情。」而聽聞日前21歲歌手莊凌芸墜樓離世，總是用正能量鼓勵粉絲的曾之喬，也不忘分享自己面對壓力的心情：「求救非常重要，應該說把任何的喜怒哀樂分享出來很重要，連我在這兩年都覺得訴苦不是逃避，有些人碰到工作、感情壓力會變得負面，找到信任的人分享很重要。」

不過下秒被問到是否會找老公辰亦儒訴苦，曾之喬笑笑否認，「因為我話很多！我會挑真的很愛聊天的朋友，要分享也要看人家願不願意聽。」但夫妻倆有自己的相處之道，曾之喬護夫心切：「他也是有點怕我話多，有時候睡前聊天都會說『愛你喔，差不多該睡了』。」

▲JIMMY CHOO 春夏新品以上世紀90年代為靈感，將珠寶元素巧妙融合 。（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO 春夏新品以上世紀90年代為靈感，將珠寶元素巧妙融合，像是曾之喬演繹的粉色珍珠鞋款，以甜美色調搭配流暢曲線，加入珍珠襯托更為高雅；另也有結合豹紋與修長鞋型的ROS 穆勒鞋，豹紋在暗夜中閃閃發亮。

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▲申敏兒身穿TOD’S 2021春夏紫羅蘭色西裝外套，搭配凡爾賽鑽扣高跟鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

申敏兒的天然時尚氣息深受各大精品品牌喜愛，近期拍攝畫報換上TOD’S 2021春夏系列的「紫羅蘭色」西裝外套，以鮮明色彩襯托白皙修長美腿，衣著的俐落剪裁勾勒出申敏兒的幹練氣場，加上白色高領內襯疊搭，更顯巴掌臉蛋精緻，一舉一動都表現力十足。

視線向下看，申敏兒更是直接光腳出鏡，隨著鏡頭拉近，消失的高跟鞋竟然出現在申敏兒頭頂，她將Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣紫色高跟鞋頂在頭上，如此新奇的曬鞋方式，與一雙炯炯有神的大眼增添氣場，讓人不注意都難。

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