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奈良美智粉絲看展不夠還想搶真跡！　氣噗噗小女孩畫作65萬起標

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▲▼ 拍賣會畫作 。（圖／公關照）

▲富藝斯23日起至30日於官方網站進行跨門類網上拍賣INTERSECT」，品項包含藝術品、珠寶與名錶。（圖／富藝斯提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

去年因新冠肺炎疫情改變了國際拍賣會生態，轉為線上競標，意外開發不少年輕客層，業績也在逆勢中成長，讓各拍賣會信心大增，近期已摩拳擦掌端出話題作品攬客。富藝斯（PHILLIPS）再度於23日至30日於官網舉辦跨門類網上拍賣《INTERSECT》，結合藝術品、珠寶與名錶等品項，當中包括本周將在台開展的奈良美智2010年的作品《惹惱了》。

▲▼ 拍賣會畫作 。（圖／公關照）

▲富藝斯將拍賣奈良美智2010年作品《惹惱了》彩色浮世繪木刻版畫，估價約657,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）
 

奈良美智特展將於12日在台北藝術大學關渡美術館登場，預料將吸引不少粉絲朝聖，他的作品在拍賣會深受藏家喜愛，此次富藝斯在網上拍賣《INTERSECT》端出標誌性女孩圖案的彩色浮世繪木刻版畫《惹惱了》，估價約657,000元起，同場還有PP（Patek Philippe，百達翡麗）名錶、GRAFF珠寶等跨界拍品，為藏家帶來「一站式」的收藏體驗。

▲▼ 拍賣會畫作 。（圖／公關照）

▲佳士得5月24日登場的香港春拍，將拍賣常玉1950年代作品《靜月瑩菊》，估價約284,570,000元起。（圖／提供，以下同）
 

佳士得（CHRISTIE’S）與蘇富比（Sotheby’s）則不約而同端出華人藝術家的億元等級大作，佳士得預告5月24日登場的香港春拍，將拍賣常玉1950年代作品《靜月瑩菊》，根據《常玉油畫全集》第一、二冊，以孔雀藍描繪枝葉、襯托粉菊的花卉畫作僅見 5幅，此為當中尺幅最大作品，估價約2.8億元起；蘇富比則將在藝術晚間拍賣隆重呈獻朱德群首幅博物館級雪景三聯屏《盛世雪》，估價近逼3億元。

▲▼ 拍賣會畫作 。（圖／公關照）

▲蘇富比4月18日香港舉辦的現代藝術晚間拍賣，焦點之作是朱德群首幅博物館級雪景三聯屏《盛世雪》，估價約291,876,000元起。（圖／提供，以下同）

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關鍵字：

奈良美智, 朱德群, 常玉, 富藝斯, 蘇富比, 佳士得

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