日本網傳超簡單「掌紋占卜」　只要3秒看出隱藏人格特質

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大家都知道「手相」是一門高深的學問，其中可能蘊含了一個人的內心世界、命運與未來，不過一般外行民眾很難了解箇中奧義，需要另找占卜老師解答，不過最近日本就流傳一種超簡單的「掌紋占卜」，只要短短3秒鐘就能看出人格特質，僅根據掌紋是「深還是淺」、「複雜還是簡單」兩個因素去分析，不需要什麼專業知識，每個人都能自己檢視。

▲近期日本網上流傳一項「3秒掌紋占卜」。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



想測驗網上流傳的「3秒掌紋占卜」，只需要觀察兩個簡單的掌紋要點，一是「掌紋屬於深還是淺？」、二是「掌紋線條屬於複雜還是簡單？」根據兩個問題的程度出發，總共可以分類為四個象限，每個象限代表一種人格，以下一起來看看。

第一象限：掌紋深、線條簡單

掌紋簡單而深的人，屬於直接型的人格，特質就是樂觀、單純，有話直說、心口合一，對待人真誠、不曾假惺惺，直率的個性很有魅力，不管在私生活交友圈、工作上都很有活力與幹勁。

第二象限：掌紋淺、線條簡單

掌紋線條簡單、又是偏淺的人，屬於穩定型的人格，待人和氣、處事圓滑，有助於人際關係的經營，通常能擁有不少好朋友、人脈廣，不過對於想做的事情可能不是很在行，行動力也不高，在自我肯定方面較低落。

▲「3秒掌紋占卜」分為四個象限來分析，相當淺顯易懂。（圖／翻攝自IG@miyayeah）



第三象限：掌紋淺、線條複雜

掌紋淺、同時錯綜複雜的人，屬於潛在型的人格，對於未來的方向還不是很確定，變數很多，但是具有可觀的成長可能性，只要充分利用現下的環境優勢與自己的優點，一定能大有所為。

第四象限：掌紋深、線條複雜

掌紋又深又複雜的人，屬於一種萬能型的人格，能夠靈活運用多方面的思考，處事方面總是能很周全，在多個領域都能展現才華，頗具領袖特質，只不過「想太多」的個性反而常會成為困擾。

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