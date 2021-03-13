fb ig video ETtoday search mobile

日本網傳超簡單「掌紋占卜」　只要3秒看出隱藏人格特質

>

編輯／JJ

大家都知道「手相」是一門高深的學問，其中可能蘊含了一個人的內心世界、命運與未來，不過一般外行民眾很難了解箇中奧義，需要另找占卜老師解答，不過最近日本就流傳一種超簡單的「掌紋占卜」，只要短短3秒鐘就能看出人格特質，僅根據掌紋是「深還是淺」、「複雜還是簡單」兩個因素去分析，不需要什麼專業知識，每個人都能自己檢視。

▲日本掌紋占卜。（圖／翻攝自IG）

▲近期日本網上流傳一項「3秒掌紋占卜」。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

想測驗網上流傳的「3秒掌紋占卜」，只需要觀察兩個簡單的掌紋要點，一是「掌紋屬於深還是淺？」、二是「掌紋線條屬於複雜還是簡單？」根據兩個問題的程度出發，總共可以分類為四個象限，每個象限代表一種人格，以下一起來看看。

第一象限：掌紋深、線條簡單

掌紋簡單而深的人，屬於直接型的人格，特質就是樂觀、單純，有話直說、心口合一，對待人真誠、不曾假惺惺，直率的個性很有魅力，不管在私生活交友圈、工作上都很有活力與幹勁。

第二象限：掌紋淺、線條簡單

掌紋線條簡單、又是偏淺的人，屬於穩定型的人格，待人和氣、處事圓滑，有助於人際關係的經營，通常能擁有不少好朋友、人脈廣，不過對於想做的事情可能不是很在行，行動力也不高，在自我肯定方面較低落。

▲日本掌紋占卜。（圖／翻攝自IG）

▲「3秒掌紋占卜」分為四個象限來分析，相當淺顯易懂。（圖／翻攝自IG@miyayeah）

第三象限：掌紋淺、線條複雜

掌紋淺、同時錯綜複雜的人，屬於潛在型的人格，對於未來的方向還不是很確定，變數很多，但是具有可觀的成長可能性，只要充分利用現下的環境優勢與自己的優點，一定能大有所為。

第四象限：掌紋深、線條複雜

掌紋又深又複雜的人，屬於一種萬能型的人格，能夠靈活運用多方面的思考，處事方面總是能很周全，在多個領域都能展現才華，頗具領袖特質，只不過「想太多」的個性反而常會成為困擾。

►調查最讓男生心動的IG美照類型TOP5　寵物合照必讚、第一名出乎意料

►韓妞超夯的「吃玉米」心理測驗　「從哪裡開始啃」一秒看出人格特質

關鍵字：

掌紋, 手相, 手紋, 占卜, 日本, 測驗, 人格特質, 命運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」 凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環 孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂 金高銀「狗啃瀏海」新造型曝光！仙氣臉蛋就是任性　網：太萌 最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追 日本流行的「口罩肌底妝」怎麼畫？飾底乳搭配蜜粉餅就有好氣色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面