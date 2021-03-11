減重卡關好無力？網傳「7個好習慣」讓體重不斷下降

▲少量多餐突破減重卡關期。（圖／翻攝自IG/dd.mini）

編輯/ Lily

#三餐都要吃

很多人減重選擇吃兩餐，或是有一餐沒有餐，這樣不正常的飲食頻率其實對身體傷害更大，試著早上8點吃早餐、中午12點吃午餐，傍晚5-6點時吃晚餐，秉持著少量多餐原則，能幫助加快身體代謝。

#不吃炸物

想要成功甩肉，除了必須選擇好的油脂來料理，炸物得盡量避免，若是真的要吃炸雞，也請記得把皮剝掉。炸物的熱量高且營養價值低，身體消化不了就會變成脂肪，難怪你瘦不下來。

#睡眠充足

熬夜除了隔天會精神不濟外，根據統計，熬夜晚睡的人一天會多攝取將近250大卡的熱量，一年下來，體重至少增加10公斤。

#攝取足夠水分

多喝水能幫助提升體內代謝率，同時加速脂肪燃燒，更能預防體脂的生成，是減重必備的小幫手。

#控制飲食量

吃了地瓜、水煮青菜為什麼還不瘦呢？除了挑選對的食物，吃進口中的份量也重要，別以為吃一大盤青菜就會瘦，這樣的份量會養大胃口，三餐需要定時也要定量，簡單來說一餐的量（碳水化合物、蔬菜、蛋白質）份量約在便當紙盒的500ml剛剛好。

#每天早上量體重

研究指出，每天早上上完廁所時，測量體重最為準確，每天同一時間測量，能幫助控制體重，給自己一些警惕，比較不可能有暴肥的機會。

#多走路代替運動

沒有時間天天運動也沒關係，試著用走路代替運動，每天下班在前一站下車，找機會多走路，上班、下班只要能步行40分鐘左右，一整天運動量就足夠。

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