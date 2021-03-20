預算一萬多起！精品入門15款「經典黑靴」　買一雙穿好幾年都不膩





Brand01：Chloé





▲Chloé Betty黑色雨靴。（圖／iamroxane_、taylorhartmann、rababe_b、chloetiggeler）

Chloé的靴款可說是櫃上隱藏版爆賣單品！靴型不挑腿型通通能完美修飾，加上價格約一萬多就能買到的親民價格，在台灣常賣到缺貨，首推的入門款就是這雙黑色Betty雨靴，史上最美雨鞋就是它了！

【更多靴款推薦】

▲Chloé 阿爾卑斯山滑雪系列Betty黑色防水雪靴。

▲Chloé Diane黑色短靴。

Brand02：LOUIS VUITTON

▲LOUIS VUITTON靴款。（圖／部分來源@vikihalmosii、@mrnhze、iwantherbag）

LOUIS VUITTON今年的靴款依舊非常精彩，無論是個性風軍靴、雨靴到時尚俐落軍靴，各種風格及需求的靴款都能在LV找到，有著經典LOGO標誌局部點綴款，或是Monogram帆布打造而成的經典款，都是鞋履系列必鎖定的單品！

【靴款推薦】

▲MADELEINE短靴。



▲WONDERLAND 平底靴

▲SILHOUETTE短靴。

Brand03：PRADA

▲PRADA厚底軍靴。（圖／billiexnewland、oriannevarsha、victoriasantinelli、bmall.ro）



PRADA永不敗的經典厚底軍靴，極具存在感的鋸齒鞋底搭配各種粗曠細節，輕鬆穿出修長雙腿，無論是混搭女孩感裙裝或個性造型，都是最搶眼的主角級單品，只要投資一雙，每年絕對會派上用場！

Brand04：Dior

▲Dior。（圖／@lanahempkin）



一推出就令Dior鐵粉瘋狂的D-Major靴款，黑色小牛皮鞋面採用灰褐色科技布料製作，並配以襯裡增加層次感，沿靴子正面點綴著切口橡膠鞋底及鞋帶，突顯出以軍事為靈感來源的特色，每天都能輕鬆穿著的百搭設計，可說是最划算的投資！

【更多靴款推薦】

▲D-MAJOR短靴。

▲DIOR EMPREINTE短靴。

Brand05：FENDI

▲FENDI黑色皮革機車靴。（圖／luxeandcaramel、claudiastone1、myluxcollections）



FENDI的針織拼接皮革短靴，點綴著FF圖案和對比鮮明的運動條紋，內建襪子般的設計直接幫妳省去搭配的煩惱，較貼合的襪套設計也能讓小腿更顯纖細！

Brand06：CHANEL

▲人生絕對要收藏一雙CHANEL。（圖／@mrs_bcworld、@benitaluxe）

CHANEL的鞋履系列，同樣都加入了品牌最具代表性的菱格紋或雙C標誌，優雅又帶點個性風的設計，讓妳在搭配時更無限制，就如同香奈兒包款一樣，別出心裁的雋永設計，人生絕對要收藏一雙！

【靴款推薦】





▲黑色小牛皮短靴。

▲黑色菱格紋小牛皮短靴。

Brand07：GUCCI

▲（左起）GUCCI刺繡皮革飾帶踝靴；GUCCI飾帶皮革踝靴。（圖／@marilenslaatta、@mrnhze）



在基本款經典短靴中加入一點奢華元素，正是GUCCI靴款如此受歡迎的原因，此系列黑色皮革踝靴，採用溝紋鞋底設計，兩側配以鬆緊鑲飾，穿著時便利性再提升，還附上可拆卸踝帶，一雙靴款就能擁有多種面貌，正面裝飾標誌性的雙G造型點綴著璀璨的水晶，營造復古華麗質感！



Brand08：LOEWE

▲LOEWE靴款。（圖／akeeey95、aya_paris0512、shiiii0125、el0428）

首次入手LOEWE靴款，絕對要選擇具品牌代表性的經典靴款，背面飾有LOEWE 羅緞飾片，正面則以黑色經典鞋型打造，低調又不失設計感，從各個角度看都零死角，是一雙穿好幾年都不會膩的完美靴子！

【靴款推薦】

▲小牛皮戰鬥靴。



▲小羊皮軟靴。

延伸閱讀：

接下來買這幾雙！2021新清單【微厚磅球鞋TOP10】Nike、adidas、NB必收型號推薦！

IG狂推美腿神靴！ZARA平價系『8款黑色短靴/長靴推薦』無敵好搭、一雙千元起買到！